獣医さん体験やおしごと体験が集結！未来の「やってみたい！」が才能になる１日。体験型イベント『こどもEXPO in ワタワン』12月13日開催！

株式会社antiqua

WHATAWON（ワタワン）は、2025年12月13日（土）、子どもたちがさまざまな「おしごと体験」に挑戦できる参加型イベント『こどもEXPO in ワタワン』を開催します。前回大人気の「獣医さん体験」をはじめ、カフェ、アパレル、SNS発信、縁日店長、お花屋さんなど、多彩なプログラムをご用意。学びと発見が詰まった“未来につながる体験”を、親子で楽しめる1日です。

子どもたちの“なりたい！”を形にする、おしごと体験ブース

WHATAWONでは、子どもたちの好奇心や個性を育むため、実際のおしごとをリアルに体験できる『こどもEXPO』を企画。職業体験を通して、主体性や創造力を育む“未来へのきっかけ”を提供します。

■ 獣医さん体験（※各回5名限定・先着制）

大人気の“お仕事体験”シリーズに、今回は獣医さん体験 が登場！

白衣を着て、自分だけのカルテ作成やお薬づくりワーク、記念撮影など、動物のお仕事を楽しく学べるプログラムです。

さらに体験後には「こども獣医師免許証」をプレゼント！

場所：WHATAWON

参加費：無料

体験時間：１. 11:00～ / ２. 12:00～ / ３. 13:00～ / ４. 14:00～

※各回5名限定（保護者付き添いOK）

■ お花屋さん体験

クリスマスにぴったりの卓上ミニリースづくりや、花の香りと彩りを使ったフラワードリンク作りも。

■『カフェスタッフ』ホール体験

ホールスタッフとしてテーブルを整えたり、ドリンクを運んだり。小さな店員さんに変身！

“働く楽しさ”を体感できる参加型ワーク。

■ アパレルスタッフ体験

服をたたんだりコーディネートを考えたり。

店内ディスプレイを作る楽しさを体験できます。お洋服を選んでコーディネートに挑戦！

■ 縁日の店長体験

呼び込みをしたり景品を渡したり、祭りの賑わいをつくる“店長さん”に挑戦！

元気いっぱいの接客にチャレンジしてみよう。

■ SNS発信スタッフ体験

写真撮影・インタビューを通して、ワタワンの魅力を自分の言葉で発信するプログラム。

■ スペシャルクリスマスワークショップも同時開催

今年のテーマは「クリスマス」。

・ペットボトルキャップから作るオーナメント

・オリジナル缶バッジ作り

・おもちゃ交換会

など、親子で季節を楽しむブースも同時開催。

オリジナルオーナメント作り

捨てずに楽しくリメイク！色や形を自由に組み合わせて、世界にひとつのクリスマスオーナメントが作れるエコワークショップ。親子で気軽に“つくる楽しさ”を味わえます！

オリジナル缶バッチ作り

AIを使って自分だけの缶バッジがその場で完成！

小さなお子さまでも簡単に参加でき、思い出として持ち帰れる人気ブース！

おもちゃ交換会

使わなくなったおもちゃを持ち寄って、新しいお気に入りと出会えるリサイクル企画。親子で楽しみながら「モノを大切にする気持ち」も育める、毎回人気のイベントです。

【イベント情報】

『こどもEXPO in ワタワン』

開催日：2025年12月13日（土）

時間：11:00～17:00

場所：WHATAWON（ワタワン）

料金：無料（一部有料ワークショップあり）

体験内容：獣医さん体験／カフェスタッフ体験／アパレルスタッフ体験／お花屋さん体験／縁日店長体験／SNS発信体験／クリスマスワークショップ

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/