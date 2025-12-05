堺市・中百舌鳥のインキュベーション施設『S-Cube』にてオフィス・マルチラボスペースの内覧会を開催

堺市役所

S-Cubeは創業準備段階の方、創業間もない成長段階にある企業または個人事業者の方を対象にオフィス・ラボを賃貸するインキュベーション施設です。

入居企業には担当IM（インキュベーションマネージャー）がつき、経営のサポートを行います。

これまで200社を超えるスタートアップ・中小企業を支援している堺市の起業支援拠点です。

大阪・堺市でスタートアップ・起業・新事業を支援する施設S-Cube(https://www.s-cube.biz/)

現在、入居者を募集しており、その一環として施設内覧会を実施いたします。

内覧会では、実際の入居オフィスや共用スペースをご覧いただきながら、創業支援メニューや施設利用の流れをご案内いたします。

【場所】さかい新事業創造センター１階 多目的会議室

(堺市北区長曽根町130番地42)

【日程】1月15日(木)

当日2部制 (10時～10時40分、15時～15時40分)

-施設紹介 10分

-内覧 30分

※午前の部、午後の部どちらも同じ内容です。

●対象物件１.

オフィス・ラボ・マルチラボ

・オフィス（15.0平方メートル ）・・・賃料 42,900円・共益費 8,250円・合計 51,150円(月額）

・オフィス（16.6平方メートル ）・・・賃料 47,520円・共益費 9,130円・合計 56,650円(月額）

・オフィス（20.0平方メートル ）・・・賃料 57,200円・共益費 11,000円・合計 68,200円(月額）

・オフィス（30.0平方メートル ）・・・賃料 85,800円・共益費 16,500円・合計 102,300円(月額）

・オフィス（33.3平方メートル ）・・・賃料 95,260円・共益費 18,260円・合計 113,520円(月額）

・オフィス (50.0平方メートル )・・・賃料 143,000円・共益費 27,500円・合計 170,500円(月額)

・マルチラボ（80.0平方メートル 〈ラボ50.0平方メートル +オフィス30平方メートル 〉）

・・・賃料 202,400円・共益費 44,000円・合計 246,400円(月額)

※金額は税込です。

※内覧物件は、予告なく変更する場合がございます。

●入居対象者

・創業間もない成長段階にある企業または個人事業者

・産学連携に取り組む中小企業または教官

・新事業創出（新分野進出、第２創業）に挑戦する中小企業

<募集対象とならない例>

・コンサルタント事業(専門資格職業を含む）

・代理店・営業所

・店舗営業など

オフィス

マルチラボ

●対象物件２.

創業準備デスク(個室ブース)(固定席)

・個室ブース・・・賃料14,300円・共益費2,200円・合計16,500円

・固定席 ・・・賃料 9,350円・共益費1,650円・合計11,000円

※金額は税込です。

●入居対象者

・創業準備段階(事業未開始)の個人、事業開始間もない個人事業者等

創業準備デスク(個室ブース)創業準備デスク(固定席)

●対象物件３.

倉庫、事務所、データセンター等、マルチにご利用いただける部屋

(100.0平方メートル )・・・賃料については要相談

●入居対象者

起業家、ベンチャー・スタートアップ企業、その他民間企業

<募集対象とならない例>

不動産業、金融業、士業、その他営業目的の参加、視察についても対象外

【本内覧会は入居を検討されている方向けの内覧会です。

営業・勧誘を目的としたご参加はご遠慮ください。】

【お申込み】

お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnWeVutbaFVa6qvFVz0SYQ2UuQ-rZxzEvYkiYricnTFTmoGg/viewform)

各回10人程度

【住所】〒591-8025 堺市北区長曽根町130番地42

大阪メトロ御堂筋線なかもず駅、南海高野線中百舌鳥駅から徒歩4分

会社概要 | 大阪・堺市でスタートアップ・起業・新事業を支援する施設S-Cube(https://www.s-cube.biz/company#map)

【お問合せ】株式会社さかい新事業創造センター/S-Cube事務局

Tell：072-240-3775 mail:info@s-cube.biz