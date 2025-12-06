HAYLOU Mori Pro｜2025年末限定モデル登場

Dongguan Liesheng Electronics Co., Ltd.

冬の通勤も、お家でのリラックスタイムも。

HAYLOU Mori Pro が、音楽に没入できる上質なリスニング体験をお届けします。

株式会社HAYLOU は、LDAC対応・最大43dBアクティブノイズキャンセリング・最長28時間再生を備えた新型TWSイヤホン HAYLOU Mori Pro を Amazon Japan にて発売いたします。

年末の慌ただしい日々でも、どんなシーンでも快適な音楽体験を実現します。

クリアで深みのある冬サウンドを実現

冬の澄んだ空気のように透明感のあるサウンドを再現する、LDACコーデック × 10mmダイナミックドライバー を搭載。

細部まで鮮明な高解像サウンドを楽しめます。

年末の騒がしさをカットする強力 ANC

最大 －43dB ANC により、年末の混雑した街や電車内の騒音をしっかり低減。

音楽に集中したい時も、自分だけの静かな空間が広がります。

移動の多い季節にぴったりのロングバッテリー

最長 28時間再生（ケース込み）で、帰省や旅行など長時間の移動も安心。

軽量でミニマルな HAYLOU Moripro デザインは、マフラーやコートと干渉しにくく、冬でも快適な装着感を保ちます。

販売キャンペーン情報

特別価格：3,293円（期間限定）

キャンペーン期間：2025年12月6日 00:00 ～ 12月19日 23:59

さらに、BD特別価格 + 5%OFFクーポン も併用可能で、よりお得に購入できます。

Haylouについて

Haylouはスマートウォッチとワイヤレスオーディオ製品を中核とし、「革新を大衆に届ける」というブランド理念のもと、高品質でありながら手頃な価格の製品づくりに取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせ

Haylou Japan PR担当： pr@haylou.com

X (旧Twitter)： https://haylou-japan.jp/

公式サイト：https://haylou-japan.jp/

製品画像や詳細な仕様については、上記までお問い合わせください。