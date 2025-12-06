わざわざいなざわ 第2弾 開催！新企画「でら厚フェア」がスタート- 大好評の金券キャッシュバック（～12/21）と合わせて地域を盛り上げる冬の特別企画 -
株式会社あみやき亭
この冬限定で登場する、あみやき亭自慢の厚切りステーキシリーズ！
税込3,000円ごとのお食事で、次回使える1,000円値引き券を配布。
12月1日（月）～12月25日（木）まで、
個室・テーブル席など用途に合わせたご案内が可能です。
■“でら厚フェア”とは
この冬限定で登場する、あみやき亭自慢の厚切りステーキシリーズ！
口いっぱいに広がる旨味と食べごたえを、心ゆくまでお楽しみいただけます。
●でら厚ハラミステーキ
●でら厚ロースステーキ
●でら厚黒毛和牛カイノミステーキ
ほか魅力的な厚切り商品を多数ラインアップ。
稲沢店限定のスペシャルフェアとして、今だけの特別感を味わっていただけます。
■金券キャッシュバックも継続実施中（～12月21日）
税込3,000円ごとのお食事で、次回使える1,000円値引き券を配布。
“わざわざ”足を運びたくなるお得な機会です。
※値引き券はあみやき亭Plus稲沢店でのみ利用可能。
■お子様へのお菓子プレゼントも好評実施中
12月1日（月）～12月25日（木）まで、
小学生以下のお子様に お菓子のプレゼント をご用意。
ご家族でのお食事にもおすすめです。
■忘年会・新年会のご予約もまだまだ受付中！
個室・テーブル席など用途に合わせたご案内が可能です。
2025年の締めくくりは、ぜひあみやき亭Plusでゆったりとお過ごしください。