わざわざいなざわ 第2弾 開催！新企画「でら厚フェア」がスタート- 大好評の金券キャッシュバック（～12/21）と合わせて地域を盛り上げる冬の特別企画

株式会社あみやき亭

■“でら厚フェア”とは

この冬限定で登場する、あみやき亭自慢の厚切りステーキシリーズ！

口いっぱいに広がる旨味と食べごたえを、心ゆくまでお楽しみいただけます。

●でら厚ハラミステーキ

●でら厚ロースステーキ

●でら厚黒毛和牛カイノミステーキ



ほか魅力的な厚切り商品を多数ラインアップ。

稲沢店限定のスペシャルフェアとして、今だけの特別感を味わっていただけます。

■金券キャッシュバックも継続実施中（～12月21日）

税込3,000円ごとのお食事で、次回使える1,000円値引き券を配布。

“わざわざ”足を運びたくなるお得な機会です。

※値引き券はあみやき亭Plus稲沢店でのみ利用可能。

■お子様へのお菓子プレゼントも好評実施中

12月1日（月）～12月25日（木）まで、

小学生以下のお子様に お菓子のプレゼント をご用意。

ご家族でのお食事にもおすすめです。

■忘年会・新年会のご予約もまだまだ受付中！

個室・テーブル席など用途に合わせたご案内が可能です。

2025年の締めくくりは、ぜひあみやき亭Plusでゆったりとお過ごしください。