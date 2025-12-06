株式会社ジーピー

報道機関各位

カタンイベント主催者様へ

無償公開：『カタン大会』集計システム

玩具メーカー、株式会社ジーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役副社長：米川秀治）は、人気ボードゲーム『カタン』のイベントや大会を開催する主催者向けに、対戦結果を簡単に集計できる専用システムの無償提供を開始いたしました。

このシステムは、ボードゲームイベント運営支援サービス「ボードゲームベア」様の協力により実現したもので、イベント主催者は無料でご利用いただけます。

※詳しくはカタン日本選手権ページ内からリンク：https://www.gp-inc.jp/catan/catan_championship2026/index.html

■システム概要

ボードゲームベア上で参加チケットを発行・管理し、専用リンクから「カタン集計システム」にアクセスすることで、イベント中の対戦結果や順位、スコアの集計を自動で行うことができます。

エクセルなどでの手入力作業を減らし、円滑な大会運営をサポートします。

対象者：カタンの大会・イベントを開催する主催者（個人・団体問わず）

利用料：無料（ボードゲームベアへの登録が必要）

提供元：ボードゲームベア（無償提供協力）

利用方法：ボードゲームベア上でイベントを作成し、発行される専用リンクから集計システムへアクセス

操作ガイド：利用マニュアルPDFはこちらをご覧ください。

■主な機能

対戦テーブル・プレイヤーごとのスコア自動集計

ランキング／順位の自動反映

スイスドロー・決勝卓など複数ラウンド形式に対応

スマートフォンやタブレットからの操作にも対応

■開発・協力

開発・提供協力：ボードゲームベア

監修・運営：株式会社ジーピー（『カタン』日本語版販売元）

■背景

昨今、全国各地で『カタン』の大会や交流イベントが開催されており、学生や一般プレイヤーを問わず多くのファンが集まっています。

その一方で、「集計に時間がかかる」「進行が遅れる」といった運営上の課題もありました。

今回提供する「カタン集計システム」は、これらの課題を解決し、主催者がよりスムーズにイベントを実施できるよう設計されています。

■関連リンク

『カタン』公式サイト：https://www.gp-inc.jp/catalog_catan.html

ボードゲームベア公式サイト：https://boardgamebear.jp

過去のカタン大会・イベント情報：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51468

■2026カタン日本選手権

http://www.gp-inc.jp/catan/catan_championship2026/index.html

前回2025は新規参加率が51％と驚異的な数字を記録し、コアファンからライト層まで幅広く参加頂きました。ボードゲーム市場拡大を象徴するイベントであり、今回はさらに拡大を見込んでまいります。全地区で定員を増やし、全国で累計1,400人を超える大型イベントとして予定しております。

※2025のアンケート集計

全国8会場にて地区大会を行い、ファイナルは東京にて開催。優勝者は、弊社が日本代表選手として、2027年予定のカタン世界選手権へと派遣いたします。

日本を縦断するこの大会に、是非ご参加ください。



【カタンとは】

販売累計、脅威の4,500万個以上、ボードゲームブームの起源とされる作品（※）。

カタンとは無人島カタンを舞台に、陣取り合戦を行い、建設した建物などから獲得したポイントを競い合う開拓ゲーム。将棋のような先読みに加え、交渉、運などの要素が組み合わさった完成度の高いゲームシステムで、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーから人気を獲得し、日本最大のボードゲーム選手権「カタン日本選手権」開催まで拡大しています。

近年ではカタンは学びとしての活用も拡大。交渉を学ぶツールとして研修での活用、授業としてボードゲーム活用など、遊びという枠を超えて人や学び、地域を繋ぐツールとしての活用が広がっています。

※ブームの起源：1995年にカタンがドイツで登場、その画期的なゲームシステムと完成度の高さから世界中で大ヒット！以降、世界中でボードゲームが注目されたことからブームの起源と言われています。

※販売数は2024年12月時点の世界累計販売数。

※下記画像：前回2025、関東地区大会、600人規模

※写真は昨年の大会画像

【取材・お問い合わせ先】

株式会社ジーピー 広報部

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-18 和光ビル606

電話 03-6273-9245 MAIL：mail@gp-inc.jp