親子でワクワク！木のミニツリーづくり！端材を活用したワークショップを開催

三和ホールディングス株式会社

不動産資産管理会社の三和エステート株式会社（本社：福岡市博多区博多駅南1丁目、代表取締役社長：田代 雅博）は、親子で楽しめる季節イベントとして、木材の端材を活用したクリスマスツリーづくりワークショップを２０２５年１２月１３日(土)に南里モデルハウスにて開催いたします。

クリスマスツリーづくり詳細はコチラ :https://housing.sanwa-estate.com/bunjyo/reserve/46/?sc=0001



本イベントでは、のこぎりを使わず安全に作れる内容にこだわり、小さなお子さまでも安心してご参加いただけるクラフト体験をご用意しています。

スタッフが当日サポートいたしますので、工作が初めての方でも気軽にお楽しみいただけます！

環境にやさしい端材を活用しながら、親子で“世界にひとつだけ”のオリジナルツリーをお作りいただけます。完成したクリスマスツリーはそのままお持ち帰りいただけるため、自宅のインテリアや季節の飾りとしてもぴったり。冬の思い出づくりに最適なイベントです♪

■イベント概要

【イベント名】親子で楽しむ♪ 端材でクリスマスツリーづくり ～親子で楽しむ冬のクラフト体験～

【開催日時】２０２５年１２月１３日(土) １.１０:００～ / ２.１３:００～ (各回 約1時間)

【会 場】南里モデルハウス (糟屋郡志免町南里1-5-1)

【定 員】各回５組様 (要事前予約)

【参加費】無料

【内 容】

・端材を使ったオリジナルクリスマスツリーづくり

・工具を使用しない安全設計のクラフト体験

・完成品はそのままお持ち帰り可能

■本イベントについて

SDGsの観点からも注目されている“端材活用”を、身近に楽しく体験していただくことを目的に企画しました。親子で手を動かしながら季節のクラフトを作ることで、ものづくりの魅力や木の温もりを感じていただける機会となります。

三和エステートについて

私たちが考える幸せの増やし方は、お悩みのひとつひとつ、それを形成している状況、そしてお客様の未来を見据え「最適な時期」に「最適な判断」からなる「最適な方法」とその未来に繋がる「資産の最適化」。そして収益不動産が生み出す「資産の最大化」です。専門のスタッフがプロフェッショナルにご対応させていただき、一過性の損得ではなく末長く続く幸福を、お客様と一緒に追求できる良きパートナーとなれますよう努力してまいります。



会社名：三和エステート株式会社

本社所在地：福岡市博多区博多駅南１-６-９ 三和ビル３F

代表者：田代 雅博

創業：１９９３年

事業内容：賃貸管理事業、売買仲介事業、資産コンサルティング事業、不動産再生事業、賃貸仲介事業、相続サポート事業、投資アパート事業、住宅事業

URL：https://www.sanwa-estate.com/