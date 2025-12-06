手軽に雰囲気チェンジ。ジムニー用フロントシートカバーで快適＆スタイリッシュに。

株式会社ラスターPUキャメル。

自動車アフターパーツブランド「BEYONDJAPAN」（運営：株式会社ラスター）は、ジムニー（JB64）・ジムニーシエラ（JB74）・ジムニーノマド（JC74）に対応した「BEYOND JAPAN シートカバー」シリーズに、フロントシート専用セット（PUレザー仕様）を新たにラインアップいたしました。

今回登場するのは、キャメル、ブラウンとブラックの3色展開。

キャメルブラックブラウン

詳細はこちら(https://shop.beyond-jpn.com/search?q=PU&options%5Bprefix%5D=last)

上質なPUレザーを採用したシートカバーは、ジムニー純正インテリアとの調和も抜群。

落ち着いたカラーリングが車内におしゃれなアクセントを添えます。

これまでフルセット（前後席）仕様で展開していたシートカバーに、新たにフロントシート専用タイプが登場。

「前席だけ交換したい」「荷室を広く使いたい」「もう少し手軽に楽しみたい」――

そんな声に応えて生まれた、新しい選択肢です。

素材や縫製のクオリティはそのままに、より手に取りやすい価格を実現。

シンプルながらも高いフィッティング精度で、装着もスムーズ。

ノマドワークや長距離ドライブ、アウトドアなど、さまざまなシーンで快適な車内空間を演出します。

商品情報

対応車種：ジムニー（JB64）／ジムニーシエラ（JB74）／ジムニーノマド（JB74N）

構成：フロントシート（運転席 助手席）

素材：PUレザー

カラー：ブラウン／キャメル／ブラック

販売価格：24,200円（税込）

販売サイト：https://shop.beyond-jpn.com/

販売店舗情報や詳細については、BEYONDJAPAN公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://beyond-jpn.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/beyond.japan/

お問い合わせ先

BEYOND JAPAN ショールーム

所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 １階

電話番号：070-1573-1716

通販部門：048-971-5096

公式ショップ：https://shop.beyond-jpn.com/



株式会社ラスター

所在地：埼玉県越谷市大房921-1

代表者：吉田実

電話番号：048-970-2821