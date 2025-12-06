手軽に雰囲気チェンジ。ジムニー用フロントシートカバーで快適＆スタイリッシュに。
PUキャメル。
自動車アフターパーツブランド「BEYONDJAPAN」（運営：株式会社ラスター）は、ジムニー（JB64）・ジムニーシエラ（JB74）・ジムニーノマド（JC74）に対応した「BEYOND JAPAN シートカバー」シリーズに、フロントシート専用セット（PUレザー仕様）を新たにラインアップいたしました。
今回登場するのは、キャメル、ブラウンとブラックの3色展開。
キャメル
ブラック
ブラウン
詳細はこちら(https://shop.beyond-jpn.com/search?q=PU&options%5Bprefix%5D=last)
上質なPUレザーを採用したシートカバーは、ジムニー純正インテリアとの調和も抜群。
落ち着いたカラーリングが車内におしゃれなアクセントを添えます。
これまでフルセット（前後席）仕様で展開していたシートカバーに、新たにフロントシート専用タイプが登場。
「前席だけ交換したい」「荷室を広く使いたい」「もう少し手軽に楽しみたい」――
そんな声に応えて生まれた、新しい選択肢です。
素材や縫製のクオリティはそのままに、より手に取りやすい価格を実現。
シンプルながらも高いフィッティング精度で、装着もスムーズ。
ノマドワークや長距離ドライブ、アウトドアなど、さまざまなシーンで快適な車内空間を演出します。
商品情報
対応車種：ジムニー（JB64）／ジムニーシエラ（JB74）／ジムニーノマド（JB74N）
構成：フロントシート（運転席 助手席）
素材：PUレザー
カラー：ブラウン／キャメル／ブラック
販売価格：24,200円（税込）
販売サイト：https://shop.beyond-jpn.com/
販売店舗情報や詳細については、BEYONDJAPAN公式サイトをご覧ください。
公式サイト：https://beyond-jpn.com
公式Instagram：https://www.instagram.com/beyond.japan/
お問い合わせ先
BEYOND JAPAN ショールーム
所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 １階
電話番号：070-1573-1716
通販部門：048-971-5096
公式ショップ：https://shop.beyond-jpn.com/
株式会社ラスター
所在地：埼玉県越谷市大房921-1
代表者：吉田実
電話番号：048-970-2821