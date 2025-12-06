【仕事もプライベートも！】話すだけでAIが複数のタスクをそれぞれのプロジェクトへ一括登録。

株式会社X-FEEL

[株式会社X-FEEL]（本社：東京都台東区、代表取締役：木内靖洋）は、AI音声入力からタスクを自動生成し、プロジェクト横断で優先順位まで提案できるタスク・プロジェクト管理アプリ「TaStacK（タスタック）」を本日リリースいたしました。

画面イメージ

▼ TaStacK 公式サイト

https://tastack.net

▼ 使用方法

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=VoqnPV4qJfU ]

AIタスク登録編

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=16AEBCcUL4g ]

基本操作編

■ 開発背景：プロジェクト別管理の「限界」を超える

従来のタスク管理はプロジェクト単位で整理できても、

人の1日は「仕事」「プライベート」「細かな用事」が入り混じっています。

結果として、「結局いま何からやるべきか」が見えにくい――。

TaStacKはこの課題に対し

“人”起点で、その人の前にあるあらゆるタスクを１・AIにより簡単入力２・ドラッグにより簡単入れ替え３・タスクも画像もファイルもチームで瞬時に共有４・すっきりと見やすいデザインで、簡単に優先順位づけを行う事を目的としたWEBアプリケーションです。

■ TaStacKの特長 1

話すだけで複数プロジェクトに自動登録「AI音声タスク生成」

自然な日本語で指示すると、AIが内容を解析し、**期限・優先度・プロジェクト振り分けまで自動で実行。手入力で数分かかる整理を、約10秒の会話で完結できます。

「社内ルール整備に勤怠申請フローの文章修正を12月6日10時まで。

・・次に総務タスクへ備品発注リストの作成を明後日15時まで。

・・イベント準備に当日のタイムテーブル作成を12月9日10時まで。」

【AIが解析した内容】

【作成されたタスク】各プロジェクトに自動的に振り分けられて登録されます。

AIが既存のプロジェクトへ、又は新規にプロジェクトを作成して自動的に振り分け、締め切りの日時まで自動的な登録を可能としました。

■ TaStacKの特長 2

お役立ち情報もAIがスマートに情報を検索して自動的に登録！

●「近くのラーメン屋さん5選を新しいプロジェクトに登録して。」

→ “ラーメン調査”プロジェクトが自動作成され、5店舗がタスク登録。並び替えやメモ追記も可能。

※GoogleMapへのリンクや、電話番号なども記述されます。

●「小樽観光に行きます。絶対外せないスポット10選を観光しやすい順で新しいプロジェクトに。」

→ 回遊性を考慮した順序で10スポットを登録。ドラッグで順番調整してマイプラン化。

●なんと「徳川歴代将軍と概要を、それぞれのタスクに。」！

→ 歴代将軍を1タスク＝1人物で自動作成、要点メモ欄も付与。

●こんなことだって！

「スパイスカレーの制作工程を詳細タスクとしてスパイスカレー手順というプロジェクトに登録して。」

→ 仕込み～仕上げまで工程を分解して連続タスク化。

※画像は手動での登録となります。

■ TaStacKの特長 3

チームで使える。QRコードで簡単招待

プロジェクトをチームで共有し、メンバーと一緒にタスク管理が可能に。

画像やファイルもチームで共有できます。

●チーム機能の主な特徴

■ TaStacKの特長 ４

- QRコード招待 - スマホでQRコードを読み取るだけでチームに参加。メール招待にも対応- 役割ベースの権限管理 - オーナー・管理者・メンバー・閲覧者の4段階で適切なアクセス権限を設定- タスクの担当者割り当て - 誰が何をすべきか明確に。- 進捗メッセージ共有 - タスクごとにコメントを共有。ユーザーと共に成長する「紹介プログラム」

アプリケーション内の紹介リンクを経由して登録したユーザーが有料プランを購入した場合、紹介者・被紹介者の双方に200ポイントを付与

1,000ポイント到達で1,000円分のAmazonギフト券に交換可能！

■ 料金プラン

Freeプラン（無料）

2プロジェクトまで、10タスク/プロジェクト、100MB ストレージ、画像・ファイル添付機能、AI音声アシスタント 月3回

Proプラン（月額500円）

10プロジェクトまで、100タスク/プロジェクト、3GB ストレージ、画像・ファイル添付、AI音声アシスタント 月10回

Premiumプラン（月額980円）

50プロジェクトまで、300タスク/プロジェクト、10GB ストレージ、画像・ファイル添付、AI音声アシスタント 月30回

AIアシスタントプラン（月額1,980円）

50プロジェクトまで、300タスク/プロジェクト、20GB ストレージ、画像・ファイル添付/AI音声アシスタント 月300回

■ サービス概要

サービス名：TaStacK（タスタック）

提供形態：Webアプリ（PWA対応）

URL：https://tastack.net(https://tastack.net/)

リリース日：2025年12月6日

対応環境：Webブラウザ（Chrome / Safari / Edge推奨）

料金：無料プランあり／有料プラン 月額500円（税込）～決済方法クレジットカード（Stripe）

■ ベータテストの主な結果

タスク記録時間：平均約85％削減

タスク完了率：平均42％向上

納期遅延：最大63％減少（対象チーム比較）

■ 主な利用シーン

制作／開発／営業など、複数案件を同時進行する現場

フリーランスの「仕事＋私生活」一元管理

旅行（京都駅周辺観光など）、レシピ工程、学習プラン、街歩きルート作成 ほか

■ 本件に関するお問い合わせ先

[株式会社X-FEEL]

担当：木内靖洋

Email：support@tastack.net

Tel：03-5817-8462

【編集ご担当者様へ】

本リリースに関する取材、機能レビュー、比較企画、検証用アカウントのご提供など柔軟に対応します。



特集例

「AI音声で“行動設計”まで自動化する新世代タスク管理」

「観光・学習・レシピにも使える“話して並べる”プロジェクト術」

「仕事と私生活を横断する“人”起点の優先度設計」