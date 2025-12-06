“軍用モデルの原点” P320を光学化！『東京マルイ P320 フルサイズ マルチマウントプレート』2025年12月中旬発売！超軽量設計＆ソリッド加工でP320をもっと使いやすく！

確かな装着感と自由度をP320ユーザーへ

有限会社ライラクス

東京マルイ P320 フルサイズ用に最適化された高強度アルミ製のマルチマウントプレート。

ドットサイトを強固に固定しつつ、スライド作動性を損なわない重量バランスを実現しました。

増加重量はわずか12.6g。作動フィーリングを維持しながら幅広い光学機器に対応します。

発売予定日：2025年12月中旬

商品名：東京マルイ P320 フルサイズ マルチマウントプレート

価格：3,800円（税抜）

P320ユーザーの“光学搭載したい”を叶えるために

素材には軽量かつ高強度のアルミ合金を採用。マウントの歪みを防ぎ、トイガン特有の激しいスライド作動でも安定した保持力を発揮します。

さらに、マルチマウントプレート装着時の重量増加はマイクロプロサイト搭載時でわずか26g。P320本来の撃ち心地を保ちます。

その他対応光学機器

SIG SAUER ROMEO 1PROSIG SAUER ROMEO ZEROTrijicon RMR

上記と同規格の光学機器が取り付け可能！

東京マルイ P320 フルサイズ マルチマウントプレートの ”魅力”

軽量設計だからこそ実現できる扱いやすさ

光学サイトを搭載するとどうしても気になるのが“重さ”による扱いづらさ。しかし本マウントプレートは、アルミ切削によるわずか12.6gの軽量仕様。サイト付きハンドガンにありがちな「ブローバックの妨げ」「重さによるもたつき」を抑えています。

軽くてしっかり固定できて取り回しも快適。光学サイトを載せても気軽に扱えることこそ、このモデルの大きな魅力です。

ソリッド加工で自然に馴染むデザイン

P320の形状に合わせて施されたソリッド加工により、取り付け後の見た目に“後付け感”が出ないよう仕上げています。

純正スライドの曲線や質感と馴染むよう設計されているため、ドットサイトを載せても全体のバランスが崩れず、カスタム品であることを感じさせない一体感を実現しました。

“載せられる”ではなく“使える”光学搭載へ

P320をより戦略的に扱いたいユーザーにとって、光学サイトの有無は大きな差となります。

本製品はただ載せるだけでなく、信頼性・耐久性・操作性を兼ね備えた光学搭載環境を実現し、ハンドガンカスタムの新たなスタンダードを目指します。

あなたのP320を次のステージへ。

対応光学サイトの組み合わせ、取り付け方法、画像などは下記ページでご確認いただけます。

（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/4570189749244）

※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■有限会社ライラクス

本社所在地：〒577-0022

大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者：安井 義一郎



