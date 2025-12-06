今年も一年ありがとうございました！「とりいちず」冬の大感謝祭開催生ビール付き！2時間飲み放題770円（税込847円）を全店で期間限定実施

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shakeが展開する大衆とり酒場「とりいちず」は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、2025年12月4日（木）～12月11日（木）の8日間限定で「冬の大感謝祭」を開催いたします。

期間中は 生ビール付き2時間飲み放題を770円（税込847円） の特別価格でご提供いたします。

年末に向けて飲み会が増えるこの季節、「とりいちず」の自慢の鶏料理とあわせて、お得に“冬飲み”を楽しんでいただける企画です。

■ 冬の大感謝祭 概要

内容： 生ビール付き・2時間飲み放題が770円（税込847円）

期間： 2025年12月4日（木）～12月11日（木）

対象店舗： とりいちず全店

利用条件：

・公式Instagram（https://www.instagram.com/toriichizu_mania）フォロー

※グループ全員のフォロー必須

・本投稿に「いいね」

https://www.instagram.com/p/DRzAZK6kVRD

■ 冬に嬉しい“旨い・温まる”とりいちず名物料理

とりいちずでは、看板商品である「水炊き」（1人前 1078円 ※2人前から）をはじめ、鶏の旨味を引き出す名物料理を多数ご提供しています。コラーゲンたっぷりの水炊きは、寒い季節に身体がじんわり温まる冬の定番人気メニューです。

さらに、鉄板で豪快に押し焼きする「今治焼鳥」（439円～）、外はパリッと中はジューシーな名物「秘伝の皮串」（1本 109円）、自家製タルタルで仕上げた「チキン南蛮」サクッと仕上げた「唐揚げ」など、“安い・旨い・鶏にこだわる” とりいちずならではの名物料理を多数ご用意。

このほか、焼き鳥、揚げ物、サラダ、ご飯ものなどバリエーション豊かなメニューラインナップで、普段使いから仕事帰りの一杯、忘年会前の気軽な飲み会まで、幅広いシーンでご利用いただけます。

■ とりいちずについて

「安い・旨い・飽きない」をコンセプトに全国へ店舗展開する大衆とり酒場。

看板商品の“今治焼鳥”や、職人が丁寧に仕込む鶏料理を、リーズナブルな価格で楽しめるブランドとして支持を集めています。

店舗検索・予約はこちらから

https://www.hotpepper.jp/gstr01167/SA11/