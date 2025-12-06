パソナJOB HUB × Another works 共催セミナー / 『日本一の立役者が語る、勝利の方程式』12月10日大阪にて開催

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役：大林 尚朝）は、この度、プロフェッショナルによる経営課題解決を行うProShare事業やタレントシェアリングプラットフォーム事業を手掛ける株式会社パソナJOB HUB（本社：東京都港区、代表取締役社長 高木 元義、以下パソナJOB HUB）と共催セミナー『日本一の立役者が語る、勝利の方程式』を開催します。

■ 求められる組織マネジメント力と多様な人材登用

社会の変化が急速に進み、生産年齢人口の減少や高齢化が進む昨今、企業においては従来の組織運営では更なる企業成長が困難になっており、“組織マネジメント力”の強化や“戦略的で多様な人材登用”が求められています。

Another worksでは、2019年5月の創業以来、本業だけでなく複数の居場所を持ち、金銭報酬やスキルアップ、キャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる「複業」が社会に欠かせない働き方であると確信し、日本全国へ推進してまいりました。主力サービスである複業したい個人と企業や自治体を繋ぐマッチングプラットフォーム「複業クラウド」は提供開始から7年で累計登録タレント数10万人、累計導入企業数は2,500社、累計自治体数250を突破しています。 ※数値は2025年10月末時点

今回開催するセミナーでは、2023年の阪神タイガースで18年ぶりセ・リーグ優勝に大きく貢献した元阪神タイガース コーチの今岡真訪氏、現役プロ野球選手 青柳晃洋氏の両名をスペシャルゲストに迎え、経営にも活かせるマネジメントやチーム作りの真髄をお話しいただきます。さらに、業務やプロジェクトごとに外部人材を登用したチームを組成する具体的な事例やノウハウを解説。戦略的な人材登用、最適な「ドリームチーム」組成の方法についてご紹介いたします。

■ パソナJOB HUB × Another works 特別共催セミナー概要

タイトル：日本一の立役者が語る、勝利の方程式

日時：2025年12月10日（水） 15：00～16：45（受付開始 14：45）

場所：〒530-0011 大阪市北区大深町6番38号

定員：先着200名

参 加 費：無料

トークセッション１.

日本一の舞台裏 ── チームを勝利に導いたマネジメントとメンタリティ

・プレッシャー下でパフォーマンスを最大化するために

・チーム一丸となるために何が必要だったのか

・コーチと選手、異なる視点から紐解く勝者のメンタリティ

トークセッション２.

勝ち続ける組織の条件 ── 未来の組織づくりとプロフェッショナル活用

・人事・マーケティング・新規事業等での「ドリームチーム」の作り方

・業務やプロジェクトごとに外部人材に任せる新しい人材登用事例紹介

・具体的なタスクマッピング・組成ノウハウ

■ 登壇者

元阪神タイガース今岡 真訪 氏

96年ドラフト1位で阪神に入団し、入団1年目から98試合出場。初回先頭打者本塁打5本（2003年歴代1位）、シーズン打点147点（2005年歴代3位、阪神球団記録）など試合展開に大きく貢献。オールスターファン投票年間獲得票数は、1,588,712票（2003年）と史上最多数を得るなど、ファンから絶大な人気を博す。阪神タイガースと千葉ロッテマリーンズで16年間プロ野球選手として活躍。引退後はその経験を活かし、日本プロ野球界での活動に加え、スポーツキャスターや講演活動も行う。

2016年から指導者として阪神タイガースの二軍野手総合コーチ、2018年から千葉ロッテマリーンズの二軍監督、2021年に一軍ヘッドコーチに就任。2023年に阪神タイガースのコーチとして復帰し、チームの「日本一」達成に大きく貢献した。

プロ野球選手青柳 晃洋 氏

川崎工科高校から帝京大学を経て、2015年ドラフト5位で阪神入団。新人年から先発でキャリアを重ね、19年、20年にローテーションに定着。21年は東京オリンピックで侍ジャパンにも初招集され、シーズンでは最多勝、最高勝率のタイトルも獲得。翌22年は13勝4敗、防御率2.05で2年連続最多勝、最高勝率、自身初の最優秀防御率に輝いた。ポスティングシステムを利用してMLBに挑戦することを決断。現在は東京ヤクルトスワローズ所属。

株式会社パソナJOB HUBプロフェッショナル本部 顧問コンサルティング部副事業部長中神 長憲 氏

メーカー、ITベンチャーにて新規事業の立上責任者を経て、2016年株式会社パソナに入社。関東・関西・東海にてＦＳ責任者を経験の後、顧問コンサルティング事業部の副事業部長として、外部人材活用を推進。

株式会社Another works代表取締役大林 尚朝

早稲田大学卒業。パソナグループに新卒入社後、ビジョナル株式会社での新規事業立ち上げを経て、2019年に株式会社Another worksを創業。業界初、複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ総合型マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を開発。2,500社・250自治体以上の複業採用を支援、複業希望者10万名が登録。東京都など複数自治体にて起業家メンターを担当。

株式会社Another works社長室黒田 瑛子（進行）

大学在学中に当時創業1期目の株式会社Another worksに1人目バックオフィスとして参画。年間最優秀賞を受賞後、同社に新卒入社。2.7万名登録のYouTubeチャンネル『大林尚朝│経営者の脳内回路』プロデューサー。中高生向けキャリア講師として20校以上で講演。日経xwomanアンバサダー

■申込方法

下記特設ページよりお申込みください

https://company.aw-anotherworks.com/event/executive/20251210(https://company.aw-anotherworks.com/event/executive/20251210)

■株式会社Another works

"複業"で働き方の最前線をつくるITベンチャー企業です。主力事業である複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を通じて、副収入を目的とした副業だけでなく、スキルアップやキャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる"複業"を社会の当たり前にすることを目指しています。

VISION「挑戦するすべての人の機会を最大化する」べく、誰もが挑戦したいその瞬間に、大きく環境を変えることなく"複業"で挑戦できる文化とインフラを創造します。

社名：株式会社Another works

代表取締役：大林 尚朝

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP：https://anotherworks.co.jp/