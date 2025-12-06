住友生命とファミワンの共創プロジェクトの一環として、広島県三原市立三原小学校にて性教育の出前授業を開催しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ (https://famione.com/benefit/)などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、2025年11月に住友生命保険相互会社（本社：大阪府大阪市、取締役 代表執行役社長：高田 幸徳）との協業に関するプロジェクトの一環として、性教育に関する出前授業を、広島県の三原市立三原小学校4年生に向けてオンライン開催しました。

性教育授業はファミワン所属の公認心理師・臨床心理士の戸田 さやかが登壇し、クイズを交えながらプライベートパーツ、体と心の変化について、NOGOTELLについて説明しました。また「これはどうしてルール違反だと思う？」という問いかけに、児童が自分の考えを発表してくれる場面もありました。

ファミワンと住友生命はこのような教育的取り組みを通じて、若者の健康と安全を促進し、支援することを引き続き目指していきます。

■三原市立三原小学校への出前授業概要

【テーマ】どこも全部大切わたしとあなたの体とこころ

【開催日時】2025年11月7日（金）10時35分～11時20分

【開催場所】三原市立三原小学校（広島県）

【講師】株式会社ファミワン 公認心理師・臨床心理士 戸田 さやか

■三原市立三原小学校職員からのコメント

教員としては女子児童・男子児童がいる状況でどれだけ真剣にこの内容を伝えられるか、気を遣いすぎて、内容のうすい授業になってしまうのではないか、という悩みのある単元でした。今回のように、専門的な内容を児童に分かりやすい言葉で教員ではない方に授業をしていただくという“特別感”が児童にとって「重要なことなんだ！」というように印象に残ったのではないかと感じています。本当にありがとうございました。

■住友生命担当者からのコメント

今回「性教育というところで、私たちの指導しにくい部分をファミワンさんがセミナーしていただけて、特別感もあり生徒が真剣に向き合ってくれてよかった」と教員の方にとても好評でした。実施して良かったと思います。次年度も取り組むように推薦したいとのお声も頂けましたので、次に繋げられるように先方への縁繋ぎとして継続訪問を途切れないようにしていこうと思います。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)



*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

