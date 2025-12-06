Epics DAO の Solana バリデータが Jito StakeNet Steward で Top 100 に。透明性の高いオンチェーン性能評価が示す ERPC プラットフォームの基盤品質

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する Epics DAO バリデータが、Jito StakeNet Steward のパフォーマンスランキングで Top 100 にランクインしました。

Steward はオンチェーンの履歴データとネットワーク情報をもとに継続的に評価を行う仕組みであり、記録された履歴がそのまま順位として可視化されます。今回の位置づけは、一定期間にわたる運用の経過が外部の透明な基準によって確認されたものです。

Steward の仕組みについて

StakeNet は Validator History Program と Steward Program によって構成され、Validator History Program では最大三年分（512 エポック）の履歴がオンチェーンに保存されます。履歴には投票履歴（vote credits）、手数料設定（commission、MEV commission）、バージョン、client type、総ステーク量、stake rank などが含まれます。

Steward Program はこれらの履歴に加えて、gossip によるリアルタイム情報を取り込み、Keepers が実行するステートマシンによってスコアの更新と委任量の計算を行います。スコアと委任計算はオンチェーンの情報にもとづいて実行され、任意の主体による個別判断を介さず、自律的に運用されます。

Steward の評価項目は短期的な最適化では変動しにくく、履歴として蓄積されるデータの一貫性が反映される構造になっています。投票履歴の積み上がりや手数料設定の履歴、バージョン追従状況など、長期間にわたる運用の経過がスコアにそのまま記録されます。

Jito StakeNet: https://www.jito.network/stakenet/

Epics DAO バリデータの評価

Epics DAO バリデータはコミッション 0%、MEV 手数料 0% の構成で運用されており、これらの手数料設定は Steward の評価項目として履歴に記録されます。性能面では、投票の安定性、ネットワークレイテンシ、スキップ率、バージョン追従、MEV 実行の継続性などが参照され、いずれも短期間の構成変更では形成されず、一定期間にわたる安定運用が必要になります。

今回の評価更新で Epics DAO バリデータは Top 100 にランクインしました。この順位は、一時的な動作ではなく、履歴データに保存された複数の指標が一定期間にわたり安定していたことを示すものです。

Steward の評価にもとづき、JitoSOL プールでは上位のバリデータにステークが委任されます。今回の更新では、Epics DAO バリデータに約 35,000 SOL（執筆時点で約 4.6 Mドル: 約7億円相当）が追加で委任されました。委任は履歴全体にもとづくスコアを前提として行われ、運用品質が継続して評価基準を満たしていることが前提となります。

JitoSOL プール側では、低手数料のバリデータにステークを委任することでステーカーの実効 APY を高く保ちやすくなり、Epics DAO 側にとっては、基盤となるステーク量の安定化が進み、長期の運用設計が容易になります。

ERPC プラットフォームとの関係性

ERPC と Validators DAO は、RPC・ネットワーク・バリデータを独立した要素としてではなく、一体の構成として運用しています。Solana のトランザクション処理はこれらの組み合わせで成立するため、バリデータ性能は SWQoS の速度や成功率、ネットワーク遅延などに影響します。

今回の評価と JitoSOL からの委任は、ERPC の基盤構成の一部としてバリデータが期待どおりの状態にあることを外部基準で示す結果となりました。バリデータ運用品質は RPC やネットワーク品質の前提であり、ステーク委任の拡大は ERPC 全体の安定性にも寄与します。

ERPC、Validators DAO、Epics DAO は今後もバリデータ・ネットワーク・RPC を一体のシステムとして扱い、Solana の運用基盤を継続的に更新していきます。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR