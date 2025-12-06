伝統と創意が息づく新春の書 ― 第6回梅林堂『年賀状展』を開催。熊谷書人連盟55人の作品を展示。

株式会社梅林堂

株式会社梅林堂では、近年「年賀状仕舞い（じまい）」が増える中で、改めて人との繋がりや思いを形にして届ける大切さを感じていただきたいとの思いから、本展を開催しております。

まごころ溢れる年賀状作品を通じて、皆様に新年を迎える温かな気持ちを感じていただければ幸いです。年賀状を交わす機会が少なくなっている今だからこそ、文字に込められた想いや書の美しさに触れていただき、心を通わせる喜びを再認識していただければと願っております。

また、展示作品をご覧いただくことで、ご自身の年賀状づくりの参考にもしていただけます。新しい年の始まりにふさわしい「書の魅力」を、ぜひ会場でご体感ください。

♦作品 一部ご紹介

１.作者名 栗崎 浩一路氏

あけまして おめでとうございます。 貴家のご多幸を ご祈念申し上げます

２.作者名 依田 祥道氏

優駿（甲骨文字）

新しき年のはしめに

かくしこそ

千歳をかねて

たのしきをつめ

※甲骨文字（こうこつ文字）とは、古代中国の商王朝（殷）時代に使用された文字の一種です。 甲骨文は、亀の甲羅や牛の肩甲骨に刻まれた占いの記録として使われ、漢字の祖先とされています。

３.作者名 柴崎 泉聲氏

駑馬十駕

本年もよろしく お願いいたします ※駑馬十駕（どばじゅうが）とは、足の遅い馬でも10日休まずに走れば駿馬（しゅんめ）に追い着くことができるという熟語で「荀子」に書かれています。日本人好みのことばですね。

４.作者名 入江 孝至氏

頌春献寿

今さら優秀になれないので

焦らず転ばず一歩一歩です 今年もヨロシク

古希となりました 丙牛 元旦

※「頌春」は新春を祝う言葉で、「献寿」は相手の健康や長寿を祝うことを指します。

♦熊谷書人連盟様の作品を展示

回を重ねるごとに「毎年楽しみにしています」とのお声を多くいただいております。社会環境が厳しさを増す今だからこそ、書は人の心に寄り添い、輝きを放ちます。熊谷市での書道展示は、これからも力強く続け、皆様に新しい年を迎える喜びをお届けしてまいります。 熊谷書人連盟 会長 入江 孝至氏

♦熊谷書人連盟のご活動

昭和24年(1949年)に創設され、現在まで74年間活動をしています。熊谷市や近隣市町村の人々に書を「親しみやすい芸術」として普及し、書道文化の発展に多大な貢献をされてきました。熊谷市内29の公共施設で開催されている作品展「まちかど書展」は、平成24年(2012年)に第１回を開催。身近な芸術として書道文化を支えております。

令和6年11月 市民ギャラリーにて書作展を開催梅林堂 箱田本店（熊谷市）

♦梅林堂「年賀状展」詳細

日程 2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）

時間 10：00～18：00

場所 埼玉県熊谷市箱田6-6-15「駐車場あり」

♦梅林堂とは

元治元年（1864年）創業。埼玉の地で約160年の間、まごごろを込めお菓子作りの技術や技能を磨き込み、徹底的なこだわり、人と人の心をつなげるお手伝いを。そんな願いをお菓子に込め、おいしいお菓子作りに邁進しています。