水戸ホーリーホック J1昇格・J2優勝記念

株式会社小野写真館（本社：茨城県ひたちなか市／代表取締役：小野哲人）は、オフィシャルパートナーである水戸ホーリーホックのJ1昇格およびJ2優勝を記念し、12月1日～12月27日まで特別キャンペーンを実施中です。

2019年10月にパートナー契約を締結して以来、当社は水戸ホーリーホックの理念に深く共感し、地域の未来に寄り添う姿勢に強く感銘を受け、継続的に支援を行ってまいりました。特にコロナ禍でクラブが苦境に立たされていた時期には、第三者割当増資の引き受けによる出資を通じ、クラブと地域をともに盛り上げることを目指してまいりました。

今回の歴史的なJ1昇格・J2優勝は、地域に根差したクラブと、そのクラブを支えるファミリーの努力の結晶であり、当社としても深い喜びを感じております。

◆キャンペーン概要

J1昇格・J2優勝を記念し、以下のブランドにて特別セール・キャンペーンを実施中です。

地域の皆さまと喜びを分かち合える特別企画となっておりますので、この機会にぜひご利用ください。

ウェディングフォト（アンシャンテ全店舗・アレーズ・バウム・アルシェ）ブライダル全店舗キャンペーン

ブルーのタキシード・ブルーのカラードレス レンタル無料！(https://enchante2006.com/campaign/index.html#blue)

対象店舗

-アンシャンテ(https://enchante2006.com/)

-アンシャンテナチュレ(https://enchante-nature.com/)

-アンシャンテ水戸(https://enchante-mito2021.com/)

-アンシャンテ東京(https://enchantetokyo2019.com/)

-アンシャンテ横浜(https://enchante-yokohama.com/)

-アンシャンテ伊豆(https://enchante-izu.com/)

-アンシャンテ那須(https://enchantenasu-wedding.photo-official.net/)

-ウェディングレストラン アレーズ(https://alaise2015.com/)

-チャペル＆ウェディングレストラン バウム(https://baum2015.com/)

-ガーデン＆邸宅ウェディング アルシェ(https://arche-wedding.jp/)

七五三・ファミリーフォト（スタジオCocoa・グランフォト小野写真館）

スタジオCocoaキャンペーン

スタジオCocoa：USBデータが31％オフ！（通常11,000円→7,590円)(https://studio-cocoa.com/event/index.html#hollyhock_202512)

対象店舗：スタジオCocoa全店舗(https://studio-cocoa.com/studio/index.html)

グランフォト小野写真館キャンペーン

グランフォト小野写真館：くじ引きでフォトチャームプレゼント！(https://onosha.com/event/index.html#hh_2512)

卒業式衣装レンタル・撮影（二十歳振袖館Az）二十歳振袖館Azキャンペーン

卒業袴レンタル契約時、髪飾り31％オフ（通常9,900円→6,831円）(https://az-hitachinaka.com/event/hollyhock2512/)

対象店舗：二十歳振袖館Az全店舗（https://az-hitachinaka.com/shop/）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62815/table/113_1_4ede43224b4d67881c8a52d20d5e4294.jpg?v=202512060428 ]

ケーズデンキスタジアム・アツマーレでの撮影可能！

小野写真館グループでは今まで多くの選手の皆様・サポーターの皆様の撮影をしてきました。

その中でも人気の撮影をご紹介！

・ケーズデンキスタジアムでの撮影

・アツマーレでの撮影

・グッズを持ち込んでのスタジオ撮影

ケーズデンキスタジアム・アツマーレでの撮影ご希望の方はこちら(https://ono-group.jp/contact/plan/index.html)

スタジオ撮影ご希望の方はご希望の店舗へご連絡下さい。(https://ono-group.jp/contact/shop/index.html)

◆小野写真館と水戸ホーリーホックの歩み

-2019年10月 パートナー契約を締結

水戸ホーリーホックの理念に強く共感し、パートナーシップを開始。

▶水戸ホーリーホック×小野写真館 代表対談(https://ono-group.jp/concept/hollyhock/01/index.html)

-2020年 コロナ禍でクラブが厳しい状況に直面

その中で小野写真館は第三者割当増資引き受けによる出資を実施。

クラブの経営基盤の安定と未来への挑戦を支えるため、地域企業として踏み込んだ支援を行う。

▶第三者割当増資引き受けによる出資について(https://note.com/tetsundo/n/n6bfaea347ac7)

-2020年以降 サンクスマッチの開催やコラボ企画等、多方面でパートナー活動を拡大。

-2021年 当社代表取締役小野哲人が水戸ホーリーホック社外取締役就任

-2025年 J1昇格・J2優勝達成

地域とクラブの長年の努力が実を結ぶ歴史的快挙に、パートナー企業として心から敬意と祝福を表します。

◆株式会社小野写真館の歴史

創業当時の小野写真館

株式会社小野写真館は、街の写真館1店舗の創業から来年2026年で創業50周年を迎えます。代表取締役である小野哲人が先代より引継ぎ、和装レンタル事業・フォトスタジオ事業・ブライダル事業・アプリ事業・EC事業・宿泊事業・スクールフォト事業へと「写真」を起点に事業の多角化をすすめて参りました。

今後も私たちのミッション（理念）である「世界に笑顔、幸せ、感動を連鎖させる。」の具現化を目指し、一人でも多くのお客様の人生がより豊かになる感動体験と写真をお届けしてまいります。

＜会社名＞ 株式会社 小野写真館

＜所在地＞ 茨城県ひたちなか市東大島2-2-16

＜事業内容＞ 和装レンタル事業・フォトスタジオ事業・アプリ事業・EC事業・ブライダル事業・宿泊事業

＜連絡先＞ 株式会社 小野写真館 管理本部（担当：堀越）

(HP) https://ono-group.jp/ (TEL) 029-274-1791/070-3170-0919