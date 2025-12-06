【開催レポート】来場者数100名超！売り手と買い手、そして出店者同士も“つながる”1日。

株式会社コアー建築工房

株式会社コアー建築工房（代表取締役：谷直人、本社：大阪府堺市中区東山593番地）は2025年11月30日（日）に、同社のホームオーナーと地域の住民が一同に会するイベント「つながるマルシェ」を開催いたしました。

当日は100名を超える来場者を迎え、自然素材や体にやさしい品々を通じて、地域と人を繋ぐ温かい交流の輪（和）が広がりました。

以下に当日の様子をご報告いたします。

1.開催の背景・趣旨

「ホームオーナーとコアー建築工房、地域と人、人がつながり和が広がる」

私たちは家づくりを通じて、単なる建物を建てるだけでなく、そこにある暮らしやコミュニティを大切にしています。

「つながるマルシェ」は、コアー建築工房で家を建てたホームオーナーと、地域住民のがつながる場として企画しました。

「ナチュラルで健康的」をテーマに、作り手の顔が見える安心な製品や作品を通じて、心豊かなライフスタイルを共有する一日となりました。

2.当日のコンテンツ（出展内容）

会場には、こだわりの「食」と「暮らしの道具」、そして大人も子どもも楽しめる「体験」の3つのエリアで賑わいました。

食のつながり

・無農薬野菜：地元の土と太陽の恵みで育った、安心・安全な旬の野菜。

・体にやさしいお菓子とハーブティー：グルテンフリーの焼き菓子や、体の調子を整えるオリジナルブレンドティー。

・壺焼きの焼き芋：昔ながらの製法でじっくり焼き上げた、甘くて温かい焼き芋。

・地域の素材を使ったおむすび：地元の上神谷米を使った優しく懐かしい味わいのおむすび。

暮らしのつながり

・器と道具のセレクトショップ：日々の暮らしを少し豊かにする、手に馴染む器たち。

・手づくり木工作品：木のぬくもりが感じられる、世界に一つだけのハンドメイド作品。

つくる楽しみ（ワークショップ）

・しめ縄＆リースづくり：自然素材に触れながら、季節のしつらいを学ぶワークショップ。おむすび店が育てた無農薬の稲わらを利用しています。

・木工体験ブース：コアー建築工房の端材等を利用し、木のぬくもりを感じながらものづくりを楽しむ体験コーナー

3.当日の様子・来場者の反応

木工作品無農薬野菜木工体験ワークショップ

当日は天候にも恵まれ、開始直後から多くの家族連れや地域の住民で賑わいました。来場者数は100名を超え、単に物を売り買いするだけでなく、出展者と来場者が暮らしについて語り合う姿も見られました。

参加者の声

「アットホームなマルシェでいつも心地よく過ごさせていただいています。」

「出展者さんとご来場された皆さんが和気あいあいとした雰囲気の中、楽しい一日を過ごすことができました。」

「ワークショップの内容もとても素敵で、子連れにも優しいイベントでした！」

4.今後の展望

コアー建築工房では、今後も「地域と人のつながり」を大切にし、住まいづくりを超えたコミュニティづくりに貢献してまいります。

次回のつながるマルシェは2026年5月17日に開催を予定しております。

【開催概要】

・イベント名：つながるマルシェ

・開催日時：2025年11月30日（日）10:00～15:00

・会場：泉田中モデルハウス（大阪府堺市南区泉田中462-2）

・来場者数：100名以上

【会社概要】

・会社名：株式会社コアー建築工房

・代表者：谷 直人

・所在地：大阪府堺市中区中区東山539

・事業内容：建設業

・URL：https://www.woodlife-core.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】株式会社コアー建築工房 広報担当：春崎 TEL:080-4608-6697/E-mail：harusaki@woodlife-core.co.jp