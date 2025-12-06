mezzo piano junior（メゾ ピアノ ジュニア）から、Disney『おしゃれキャット』に登場する「マリー」のとびきりキュートなコレクションが2025年12月6日(土)発売

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

子ども服ブランドを手掛ける、株式会社ナルミヤ・インターナショナル(本社：東京都港区芝公園、代表取締役社長執行役員：國京 紘宇)が展開するジュニアブランド「mezzo piano junior（メゾ ピアノ ジュニア）」より、ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』に登場する人気キャラクター、「マリー」をモチーフにした特別コレクションを発売いたします。

本コレクションは、ふわふわファーや耳付きフード、ぷっくりリボンなど、細部までこだわったデザインが魅力。マリーの“愛らしく上品な魅力”を、メゾピアノジュニアならではのガーリーで華やかな世界観に落とし込みました。触れたくなる素材感や写真映えするディテールが、冬のお出かけコーデを特別でときめく時間に変えてくれます。

全国のメゾ ピアノ ジュニア直営店および公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」（https://www.narumiya-online.jp/webshop/）にて2025年12月5日（金）より発売予定です。

発売詳細

■店舗販売開始日

2025年12月6日(土)

全国のメゾピアノジュニア直営店

https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?brand=20

■オンラインショップ

2025年12月8日(月)10:00～

公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/20/

＜アイテムラインナップ＞

なりきりパーカセットアップ \27,500(税込)

サイズ：140cm~160cm

カラー：オフホワイト、ピンク

耳付きフードとぷっくりリボン、ティアードスカパン、ふわふわしっぽのセットアップ。

しっぽは取り外し可能でアレンジ自在。おでかけで視線を独り占めできる、とびきりキュートなデザインです。レッグウォーマーとのコーディネートがおすすめ♪

なりきりレッグウォーマー \4,950(税込)

サイズ：Free

カラー：オフホワイト

歩くたびチャームがゆれるふわふわファー素材のレッグウォーマー。

スカートにもショートパンツにも合わせやすく、コーデの主役になるかわいさです。

リボンミニショルダー \9,790(税込)

サイズ：Free

カラー：ピンク

パールのように上品な光沢を放つ合皮素材に、立体的なキルティングとマリーちゃんチャームが華やかさをプラス。内側はマリーちゃん柄の裏地付きで、スマホや小物を入れて休日のおでかけをもっと特別に(ハート)

＜スタイリング＞なりきりパーカセットアップ：\27,500(税込)、なりきりレッグウォーマー：\4,950(税込)、リボンミニショルダー：\9,790(税込)なりきりパーカセットアップ：\27,500(税込)、なりきりレッグウォーマー：\4,950(税込)

本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品化契約に基づき株式会社グレイスが企画・製造したものです。

mezzo piano junior メゾピアノ ジュニア

華やかでロマンティックな女の子のためのブランド。上品なスタイルから、トレンド感のあるカジュアルスタイルまで展開。

対象：9-15歳

サイズ：140-160cm

■ONLINE SHOP

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/20/

■Instagram

https://www.instagram.com/mezzopianojunior_official/

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



- 40th Anniversary -

2025年ナルミヤ・インターナショナルは子ども服事業40周年を迎えます。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx