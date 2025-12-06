onちゃんテラスで12月8日～フードドライブを実施！

北海道テレビ放送株式会社

新年1月17日(土)から放送開始となるHTBスぺシャルドラマ「ガラスの指輪と絆創膏」は「こども食堂」が舞台となっています。これをきっかけに多角的なアプローチで「みんなで子ども応援！キャンペーン」を展開し、視聴者のみなさま一人一人が「子どもの未来のために、いま何をすべきか」を考える一助となることを目指します。そのひとつとしてHTB本社1階onちゃんテラスで「フードドライブ」を実施します。みなさまの家庭に眠る食料品や生活用品の提供を呼びかけ、集まった品物は「NPO法人フードバンクイコロさっぽろ」や「こども食堂北海道ネットワーク事務局」を通じて、支援を必要とする子どもたちへお届けします。

第１期：2025年12月8日(月)～25日(木)まで

⇒第１期では乾めん、レトルト食品、缶詰、調味料、ペットボトル飲料など食品を募ります。賞味期限が2026年3月末以降の表示があるものに限ります（生ものや冷凍食品はご遠慮ください）。

第２期：2026年1月13日(火)～2月27日(金)まで

⇒第１期同様の食品を受け付けるほか、第２期では生活必需品を募ります。ティッシュペーパーや洗剤、タオル、筆記用具、割りばしや紙皿などです。

上記期間中に、HTB本社１階のonちゃんテラスに「フードドライブ」専用ボックスを設置します。

ご協力いただける方は品物を専用ボックス内にお入れください。御礼としてボックス横にあるポケットティッシュとonちゃんステッカーをお持ち帰りください。※なくなり次第終了

【フードドライブ概要】

■場 所：HTB本社1階onちゃんテラス（札幌市中央区北1条西1丁目6）

■期 間：第１期 2025年12月8日(月)～25日(木)まで

⇒乾めん、レトルト食品、缶詰、調味料、ペットボトル飲料などの食品

※賞味期限が2026年3月末以降の表示があるものに限ります。

※生ものや冷凍食品はご遠慮ください。

第２期 2026年1月13日(火)～2月27日(金)まで

⇒第１期同様の食品を受け付けるほか、ティッシュペーパーや洗剤、タオル、筆記用具、割りばしや紙皿などの生活必需品

■受付時間：平日 午前7：30～午後7：00

土日祝 午前10：00～午後5：00

■ホームページ：https://www.htb.co.jp/kodomo_ouen/fooddrive/

【ドラマ概要】

HTB本社1階onちゃんテラスHTB本社1階onちゃんテラス

■番組名 ：ガラスの指輪と絆創膏

■放送日時：2026年1月17日(土)～2月7日(土) 4週連続

毎週土曜 午前10：40～午前11：10 （北海道ローカル）

■出演者 ：剛力彩芽 永尾柚乃

■制作スタッフ：脚本：灯敦生（1・2話） 杉山嘉一（3・4話）

監督：林徹（代表作 フジテレビ「101回目のプロポーズ」、「大奥」シリーズ等）

エグゼクティブプロデューサー：戸島龍太郎（HTB）

プロデューサー：鹿野俊二（HTB）・池田禎子（チョコレートボックス）

宣伝プロデューサー：渡辺里沙（HTB）

制作著作：HTB北海道テレビ

■公式ＨＰ：https://www.htb.co.jp/garaban/(https://www.htb.co.jp/garaban/)

■ＳＮＳ ：【X】 @HTB_drama 【Instagram】 @htb_drama

＜ストーリー＞

食品会社に勤める山川虹架(にじか)（剛力彩芽）は、会社での理不尽な扱いや、なかなかうまくいかない仕事に疲れ、何かと自分を押し殺して過ごす日々を送っていた。ある日、機嫌を損ねてしまった上司の腹いせで、こども食堂「ルッカリー」へ派遣された虹架は、そこに通う大人びた小学生・佐藤翠(すい)（永尾柚乃）と出会う。様々な窮地を翠とともに乗り越えていく中で、虹架は自分らしさを取り戻し、少しずつ前向きに変わっていく。その変化は自らの未来だけでなく、こども食堂に集まるまわりの人たちにも影響を与える事になっていく。