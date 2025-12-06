あなたの自宅がレース会場に！？　“踏んだ分だけ結果が動く” オンライン自転車レース「GGL ZWIFT」開催！

株式会社RATEL

自宅のスマートトレーナーから参加できるオンライン自転車レース「GGL ZWIFT」を、2025年12月19日（金/予選）・26日（金/本戦）に初開催いたします。



本大会は、世界中で親しまれているサイクリングプラットフォーム「Zwift」を舞台に、予選ブロックでは最大96名がリアルタイムで競い合うeスポーツレースです。

実況にプロeスポーツチーム所属のストリーマーであるJustive7氏、解説に人気自転車系クリエイターのウサミン氏(ウサミンのちゃりんぽこチャンネル)をお迎えし、視聴者も楽しめる新感覚バーチャルサイクリングイベントとして実施します。

■大会概要

・大会名： GGL ZWIFT

・予選： 2025年12月19日（金）20:00～

・本戦： 2025年12月26日（金）20:00～

・参加費： 無料

・定員： 先着96名（予選48名×2ブロック）

・参加条件： Zwiftアカウント、スマートトレーナー等、Discordへの参加 ※

・運営 : GGL運営委員会、株式会社RATEL

・エントリーフォーム : https://forms.gle/Tv9ZP1kLdNsp6p9p6

・参加規約：https://x.gd/6DpEt

・配信チャンネル : https://www.youtube.com/@GGL

※ 詳細については「GGL Zwift参加規約」をご確認ください

■コース

【予選】R.G.V.（France / 約24km）

緩やかなアップダウンが続くスピードコース。集団走行と駆け引き力が試されます。

【本戦】Three Village Loop（Makuri Islands / 約21km）

区間によっては短い丘が連続する、総合力の試されるコース。最後まで目が離せないレイアウト。

GGLについて

■ 出演者(敬称略)- 実況：Justive7 プロeスポーツチーム「FENNEL」所属のストリーマー。主に『荒野行動』や『League of Legends』などのゲーム配信や、FENNEL主催のリーグ戦「FFL」での実況解説などで活動。元湘南ベルマーレサイクル所属で、過去にE1への登録経験も。・Xアカウント : https://x.com/Justive_4・YouTube : https://www.youtube.com/@Justive7- 解説：ウサミン（ウサミンのちゃりんぽこチャンネル）多数の国内レースへの出走経験を持つ自転車系クリエイター。MOAT RACING LAB所属。自身のYouTube「ウサミンのちゃりんぽこチャンネル」ではレース挑戦・Zwiftライドを中心に発信し、特に若いサイクリストから支持を集める。・Xアカウント : https://x.com/usamiroad・YouTube : https://www.youtube.com/@usamiroad

GGLとは、複数のゲームタイトルにおいて、気軽に参加が可能なゲリラ大会や、毎月数百人が参加するオープントーナメント大会を累計150回以上開催しているeスポーツコミュニティです。これまでのイベントへの累計参加者数は27,000人を超えており、動画の最高視聴数は年間200万回を超える。

コミュニティ名の"GGL"は「Good Game Lovers」の略。



・公式Webサイト : https://ggl.wiki/

・公式Xアカウント : https://x.com/GGL_sub