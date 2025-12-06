株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 鬼塚 友章、以下 HESTA大倉）は、俳優、菅生新樹(すごうあらき)さんを起用したHESTA ソーラーの新テレビCMを2025年12月7日(日)より放映開始いたします。また、本CMに連動したビジュアルポスターも同日より順次掲出いたします。

菅生新樹さん 起用の背景

HESTAソーラーは、「クリーンで、誰にでもやさしいエネルギー」をコンセプトとし、環境配慮と家計負担の軽減を両立する次世代エネルギーソリューションとして展開しています。今回のCM起用にあたり、菅生新樹さんの持つ“清潔感”や“誠実で真っ直ぐな佇まい”が、HESTAソーラーが掲げるブランド価値と高い親和性を持つことが決め手となりました。未来を見据えながらも身近で温かみのある存在として、多くのご家庭に「HESTAソーラー」の魅力をより分かりやすく届けられると確信し、起用に至りました。HESTA大倉では今回のテレビCMを通じ、再生可能エネルギーをより身近な選択肢として感じていただけるよう、ブランド認知の強化と価値訴求を目指します。

菅生新樹さんのコメント

今回、HESTAソーラーのCMに出演させていただき、とても光栄に思っています。エネルギーの選択は、これからの暮らしを考えるうえでとても大切なテーマです。僕自身も“地球にやさしい選択をもっと身近にすること”の大切さを実感しており、HESTAソーラーの取り組みを通じて、その想いを少しでも多くの方に届けられたら嬉しいです。

CM概要

放映開始日：2025年12月7日（日）出演：菅生新樹放映エリア：全国（一部地域を除く）関連クリエイティブ：店頭・施設内ポスター、WEB広告、SNS広告 ほか

HESTAソーラーについて

■HESTAソーラーの主な特徴「軽い」1㎡当たり3.3㎏と従来のガラス製より80％軽量。耐荷重性に不安があるカーポートでも問題なく設置できます。

「曲がる」従来の硬いパネルでは難しかったカーポートの屋根のほか、湾曲にデザインされた壁などにも設置可能です。

「簡単施工」専用の構造用ボンドを使用することで直接、短時間で搭載可能です。

■HESTAソーラーのパンフレットはこちらhttps://admin.riclink.jp/files/6045/solar_01.pdf

■HESTAソーラー施工のご相談はこちらTEL：0120-136-058

https://inquiry.okura.co.jp/public/application/add/2277?__CAMCID=MdRSdQhNyp-064&__CAMI=3.3.0.1.hUGZuEhdDc.harp7xVN0qcXgsaa-96&__CAMSID=harp7xVN0qcXgsaa-96&__CAMVID=hUGZuEhdDc&_c_d=1&_ct=1764827313395&_gl=1*t6ocsu*_gcl_aw*R0NMLjE3NjQzMjczNzMuQ2p3S0NBaUFyYVhKQmhCSkVpd0FqejdNWmFidXlrenpMamJoWW5EckRyRldneE9PNDV4ejAxdVB6cUthaUpyVUJoZXVPT3FMcXhGWm5Cb0M4ZUlRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*ODkwNzc0MDIyLjE3NjQ3MjgyMTg.&_ga=2.105460551.555027020.1764826554-517945046.1749035793&_gac=1.225537896.1764327373.CjwKCAiAraXJBhBJEiwAjz7MZabuykzzLjbhYnDrDrFWgxOO45xz01uPzqKaiJrUBheuOOqLqxFZnBoC8eIQAvD_BwE

■協力会社様大募集年間反響3,000件以上、施工実績500件以上、大反響の「HESTAソーラー」を一緒に始めませんか？こちらからエントリーしてください。https://hestasolar.com/partner/

待望のペロブスカイト型情報を公開中！「軽くて曲がる貼れる」はHESTAソーラーで対応できますが…もっともっとすごい！HESTAのペロブスカイト型情報を購入者限定で公開中です。ご購入者様専用ページ：https://hestasolar.com/member-login/

菅生新樹さん プロフィール

1999年8月26日生まれ、大阪府出身。2022年6月に俳優として始動。主な出演作品に日本テレビ「初恋の悪魔」、TBS日曜劇場「下剋上球児」、NHK連続テレビ小説「おむすび」などがある。2025年12月27日WOWOW 23：00～ 連続ドラマW 池井戸潤スペシャル「かばん屋の相続」（第2話「芥のごとく」）と2026 年 1 月 8 日(木)深夜 24 時 30 分～放送スタートの木ドラ24「人は見た目じゃないと思ってた。」が放送待機中。透明感のあるビジュアルと柔らかな存在感で、幅広い層から支持を獲得している。Instagram：https://www.instagram.com/sugouaraki_official/ X：https://x.com/araki_sugou/

株式会社HESTA大倉代表者：代表取締役社長 鬼塚 友章設立：昭和39年1月本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞ヶ関ビル6階資本金：1億円事業内容：不動産業、建設業、会員制リゾート事業、エネルギー事業URL：https://okura.co.jp/

〈本リリースに関するお問い合わせ〉株式会社HESTA大倉/広報企画室E-mail：okura.press@okura.co.jpTEL：06-6130-5188