森溶接創作所、全日本モトクロスIA2・吉田ルクモ選手 使用エキゾーストを期間限定販売開始
森溶接創作所（三重県鈴鹿市・代表 森 周平）は、2025年D.I.D全日本モトクロス選手権シリーズ IA2クラスにおいて、吉田ルクモ選手（ゼッケン14番）が開幕戦から名阪大会での初優勝を含む最終戦まで、シーズン全戦を通して使用した実戦エキゾースト（エキゾーストパイプ）を、数量・期間限定で販売いたします。
レース現場で磨き上げられた“本物のレーススペック”を、そのままあなたのマシンへお届けする企画です。
☆ 2025年シーズンを戦い抜いた「実戦エキゾースト」を一般ユーザーへ
価格・ロットについて
定価：94,000円（税込）
基本的に「量産」の予定はなく、この 1ロットのみ特別価格での販売 となります。
それ以降は、ご要望があれば 受注生産 いたしますが、価格は およそ倍額 を想定しています。
この1ロットは、“スペシャル販売”とお考えください。
仮予約～本予約の流れ
仮予約期間：～12月20日まで（キャンセル無料）
まずは各種SNS等のDMで
「エキゾースト仮予約希望」
とご連絡ください。
その後、森溶接創作所からご連絡し、
使用用途
マシンの状態
ライダーのレベル感
などをヒアリングしながら、仕様や狙いを丁寧にご説明します。
内容にご納得いただいた方のみ、本予約に進んでいただく形になります。
通常予約期間：12月21日～1月6日まで
この期間は キャンセル不可・定価販売（94,000円） となります。
1月7日以降は予約受付を終了します。
お届け予定：2025年2月中旬頃
仮予約特典（値引き）
仮予約期間中（～12/20）に仮予約いただき、その後のヒアリングを経て本予約まで進んでいただいた方には、下記の特典をご用意しています。
仮予約特典１.：15,000円引き
定価94,000円 → 79,000円（税込）
仮予約特典２.：学生割（大学生まで・学生証提示）でさらに10,000円引き
学生さんは 69,000円（税込）
※通常予約（12/21～1/15）は、定価94,000円のみとなります。
ステッカー＆インプレ特典（2万円分金券）
さらに、
森溶接創作所のステッカーをマシンに貼っていただき、
レース後に「エキゾーストのインプレ付きレース報告」を行い、
森溶接創作所のハッシュタグをつけてSNS等で投稿してくださる方には、
森溶接創作所で使える 2万円分の金券 をプレゼントします。
この金券は、
マフラーのリペア
クラックが入った際の溶接修理
など、森溶接創作所での各種溶接・修理にお使いいただけます。
◇吉田 瑠雲選手 本人のインプレッション（Q&A）
ここからは、実際に2025年シーズンを戦った吉田ルクモ選手本人のコメントを、Q&A形式でご紹介します。
Q1.
このエキゾーストに変えて、純正エキゾーストと比べて「ここが一番変わった」「ここが改善された」と感じる点は何ですか？
例えば加速やトルク、コーナリングでの扱いやすさなど、具体的に教えてください。
A1.
このエキゾーストに変えて変わったことは、コーナー立ち上がりなどのアクセル開け始めのトルク感が大きく変わりました。
純正やその他社外パーツは初めの回転のツキが良過ぎてバイクがギクシャクしてしまう事が多いのですが、このパイプは開け始めから綺麗にマイルドについてきてくれるので、プロの人でも乗り始めの人にもとても扱いやすい仕様になっています。
だからといって高回転のパワーが無いわけではなく、しっかりと吹け切ってくれるのでめっちゃ気持ちよく走れます。
Q2.
プロライダー視点でこのエキゾーストを使うことで、レース中にどんなメリットを感じましたか？
このエキゾーストに変えて「ここが助かった」「これにして良かった」と思うエピソードがあれば教えてください。
A2.
レースで使用してよかった所は、疲れないです！
30分のレースでも全く疲れる事なく走りきれます。
それと、汚れない！
Q3.
他のプロライダーにこのエキゾーストをおすすめするとしたら、どんな点を特にアピールしたいですか？
A3.
プロライダーへのアピールポイントは、やっぱり乗りやすさですね。
乗りやすさが別格です！
ギア比が合わないなどの症状も激減しました。
このエキゾーストは、開幕戦から名阪大会での初優勝を含むシーズン全戦で実戦投入された一本です。
性能だけでなく、
「レースの物語ごと手元に置きたい」
という方にも応えてくれるアイテムになっています。
仮予約・お問い合わせ方法
仮予約をご希望の方は、各種SNSのDMにて
「エキゾースト仮予約希望」
と一言お送りください。
森溶接創作所より順番にご連絡させていただき、
ヒアリング → ご説明 → 本予約
という流れで、できるだけ不安なく決めていただけるよう対応いたします。
▼会社概要・お問い合わせ先
・森溶接創作所について
モータースポーツの現場で培った溶接技術と金属加工のノウハウを生かし、レース用部品の製作やマフラーのワンオフ製作・修理などを行う工房です。鈴鹿サーキットのすぐ近くという立地を活かし、ライダーの「こうしたい」を形にするものづくりに取り組んでいます。
会社名：森溶接創作所
所在地：三重県鈴鹿市
代表者：森 周平
事業内容：モータースポーツ向け溶接・金属加工、マフラー及び各種部品製作・修理 ほか
ホームページ：https://mori-wcs.com/
E-mail：info@mori-wcs.jp
【本リリースに関するお問い合わせ先】
森溶接創作所（担当：森）
E-mail：info@mori-wcs.jp