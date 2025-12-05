瀬戸内のハワイを旅気分で走る「周防大島ウルトラマラニック」2026年4月26日（日）開催！

株式会社フラッグ・プロダクション

周防大島ウルトラマラニック実行委員会（所在地：山口県周防大島町）は、2026年4月26日（日）に「周防大島ウルトラマラニック2026」を開催します。

瀬戸内海に浮かぶ“癒しの楽園”として知られる周防大島全域をコースに、ランナーが島の自然や文化、人々との交流を楽しみながら走る人気大会です。

今年は従来の100km・70kmに加え、新たに35kmの部を新設。

より多くのランナーが、自分のレベルに合わせて“島旅ラン”を体験できる大会へと生まれ変わります。

■コースの魅力 ー 瀬戸内ブルーと島の暮らしを感じる“旅するラン”

周防大島は、瀬戸内海でも屈指の自然美を誇る島。

本大会のコースは、海岸線の穏やかな青、みかん畑が続く丘の風景、島の街並みなど、走るほどに景色が変わる贅沢なロケーションが魅力です。

特に100kmと70kmのロングコースは、島をぐるりと巡る壮大な旅路。

朝日に染まる海、潮風に包まれる海沿いの道、島の原風景が残る集落道は、参加者から「時間を忘れるほど気持ちいい」「人生で一度は走りたい」と高く評価されています。

■ 島民との交流 ー 「おかえり」と迎えてくれる温かさ

周防大島ウルトラマラニックの最大の魅力の一つは、島民のホスピタリティの高さ。

コース沿道には、子どもからお年寄りまで島民が立ち、手を振って応援。

「がんばりんさいね」「よう来ちゃったね」と温かい言葉がランナーを励まします。

エイドステーションでも、地元のボランティアが笑顔で迎え、ランナーとの会話が自然と生まれます。

ゴール後には「また帰ってきんさい」と声をかけられるなど、島ならではの人の温かさに触れる“交流の大会”です。

■ 充実のエイド ー 島グルメを味わいながら進む“食のマラニック”

ウルトラマラニックの名にふさわしく、エイドは食べて楽しむ“ご褒美タイム”。

いりこみそのおむすび、ひじきサラダ、煮穴子の握り寿司、島のはちみつやジャムのス

イーツ、みかん鍋など…

周防大島の名物がランナーを次々と待ち受けます。

「補給なのに幸せ」「ずっとここにいたい」と話題になるほど、

手づくりで温かい“島のおもてなしエイド”が続き、ランナーの完走を後押しします。

■ 前夜祭 ー ランナー同士、島民との交流が生まれる特別な夜

大会前日には、毎年好評の前夜祭を開催。

島の食材を使った料理やドリンクが並び、ランナー、島民、ボランティアが一堂に会する

アットホームなイベントです。

会場レストランのシェフが、島の食材を使った料理やドリンクをバイキング形式で提供

し、ランナー同士や島民の皆さんと交流していただけるイベントです。

さらに、地元フラダンスチームによるパフォーマンスも予定しています。

仲間との再会、新しい出会い、翌日のレース情報交換など、

「走る前から楽しい大会」として多くの参加者が前夜祭を楽しみにしています。

■ 新設「35kmの部」で初参加でも安心

2026年大会から新設された35kmコースは、「ウルトラはちょっと不安」「観光ランとして楽しみたい」というランナーにも参加しやすい設定。

景色の良いルートを詰め込み、達成感と旅ランの楽しさが味わえるコースとなっています。

■ 開催概要

大会名：周防大島ウルトラマラニック2026

開催日：2026年4月26日（日）

開催地：片添ヶ浜海浜公園オートキャンプ場 併設円形広場 （〒742-2511 山口県大島郡周防大島町大字平野）

種目・定員：

・ウルトラコース(100km) / 400名

・アドベンチャーコース(70km) / 200名

・チャレンジコース(35km) / 400名

合計1,000名

主催：周防大島ウルトラマラニック実行委員会

エントリー期間：2026年12月3日（水）～2026年4月5日（日）

くわしくは大会公式サイトにて

https://suooshima-maranic.jp/