ココマイスター、最高級プエブロレザーを採用した「ゴールドマイニング・Apple Watchレザーバンド」新登場

ココマイスター株式会社

ココマイスター株式会社（本社：東京都千代田区）は、イタリア・バダラッシ・カルロ社の最高級プエブロレザーを採用した「ゴールドマイニング・Apple Watchレザーバンド」を、公式オンラインストアにて発売いたします。本シリーズは“金の採掘”をテーマに、起毛した革表面が持つ独特の陰影を砂金の眠る大地に見立てた、上質で存在感のあるレザーバンドです。

プエブロレザーは、表面を手作業で毛羽立たせることで、柔らかな触感と奥行きのあるマットな表情を生み出します。使うほどに色艶が深まり、荒地のような表面に徐々に輝きが現れていく“育つ革”として知られています。その自然な変化を、Apple Watchのスタイルに品よく落とし込んだのが本モデルです。

本製品は、日本で腕時計バンドを長年仕立ててきた職人が縫製を担当。Apple Watch特有の湾曲と装着感を丁寧に計算し、手元に自然に沿うよう設計しています。革厚の調整、コバ処理、縫いの精度など、伝統的な時計バンド製作の技術を踏襲した“上質な着け心地”が魅力です。

サイズはM、Lの2種類を展開。カラーはブラック、レッド、カーキ、イエローを揃え、スタイルに合わせた選択が可能です。Apple Watch 38/40/41mm、42/44/45/49mmに対応し、ケース色問わず上品に調和するデザインに仕上げています。

Apple、Apple Watch は Apple Inc. の商標です。本製品はApple Watchに対応した互換バンドであり、純正品ではありません。

ココマイスターは「強く、そして自由に。」をコンセプトに、世界の厳選皮革を日本の熟練職人が仕立てるレザーブランドです。財布・鞄に限らず、日常の小さなアイテムにも“本質的な上質さ”を届けるものづくりを続けています。

詳細は公式サイトをご確認ください。

https://cocomeister.jp/