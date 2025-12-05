B2福岡｜神戸の猛攻に屈しビハインドを詰めきれず敗戦

ライジングゼファーフクオカ株式会社

2025年12月5日（金）に開催した、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン【ライジングゼファーフクオカ vs.神戸ストークス】戦は、“福岡 71-88 神戸”で福岡の敗戦となりました。

【試合結果】

1Q 13-29

2Q 24-27

3Q 18-22

4Q 16-10

【戦評】

＜前半＞

序盤、福岡は#34アギラールがオフェンスリバウンドからのダンクと気を吐くが、神戸の厳しいプレスと#4寺園のゲームメイクに手を焼き、前半5分で4-15と10点のビハインドから試合がスタートする。福岡は#5リードを投入しリズムを変えようと試みるが、神戸も#1アルキンズが果敢なペイントアタックを決めるなど、差が縮まらない。前日に正式加入した#20中谷がプロ初出場を果たし、スピードで観客席を沸かせるもレイアップがゴールに嫌われたところで13-29でQ1を終える。

厳しいマークの中、高い打点からのジャンパーを#24バーレルが沈めるも、すぐに速攻で2本返されてしまう。神戸#33笹倉と福岡#8青木が1本ずつ3Pシュートを決め、双方同じペースでの打ち合いが始まる。福岡は青木が2本目の3Pシュートを決め、厳しいディフェンスから神戸のターンオーバーを誘うと、バーレルがダンクを決め点差を11点とするが、神戸はすかさず寺園が3Pシュートで返す。Q2だけで青木が3本目となる3Pシュートを決めれば、神戸も#30金田が3Pシュートを返し、さらに続けて寺園も決める。バーレルがペイントアタックで決めれば、#23チャイルズがペイントアタックで決め返す。激しい応酬が続く中、福岡はターンオーバーを5つ犯してしまうが、神戸はミスなく着実に加点し、点差を拡げられ37-56で前半を折り返す。

＜後半＞

後半も神戸#5バッツのオフェンスリバウンドとペイントアタックを止められない。神戸は3Pシュートを外してもバッツのオフェンスリバウンドから寺園が切れ込んで外にはたき、落ち着いて打ち直しの3Pシュートを決めるという展開が続く。福岡はバーレルのインサイドで打開を図るも厳しいマークを受けリングから離れた位置でのシュートを余儀なくされてしまい、決めきることができない。福岡は高さを補うべく#10スンを投入する。短いプレイタイムながらリバウンド、アシスト、得点と存在感を見せる。#23村上も激を飛ばし気持ちのこもったプレーで見せる。中谷が再度投入されると激しいマークからターンオーバーを誘う。溌溂としたプレーで観客を再度沸かせるがアルキンズがブザービートからの3Pシュートですぐに応酬され、55-78でQ3を終える。

点差が開いたことでバッツと寺園を下げている間に点差を縮めたい福岡だが、ターンオーバーが続き点差を拡げられてしまう。意地を見せたい福岡は中谷がスティールからファウルを奪うとプロ初得点となるフリースローを決める。しかし、点差を最後まで詰め切れず首位神戸に71-88で敗戦となった。

【コメント】

福島雅人HC

前半の入り方がすべてでした。最初の5分で3本のターンオーバー。この部分の甘さが、最後まで重くのしかかりました。厳しい言い方をしますが、そこがまったく改善されていないのが現状です。

バスケットの内容自体は悪くありません。1Qはシュートが落ちていましたが、打つべき良いシュートは打てていたので、それ自体は問題ではありません。ただ、シュートを打たずに相手にボールを渡し、レイアップにつながってしまう。これは“してはいけないこと”です。

相手のシュートが落ち始めた時間帯もありましたが、そこでオフェンスリバウンドを取られて追いつけない展開になってしまいました。5人全員が粘り強く遂行する意識を持ち、「5人でリバウンドを取る」「5人でボールを大事にする」という基本の部分が、ふとした瞬間にルーズになる。それが大きな穴につながり、細かなほころびが試合全体を左右することを理解しなければなりません。強いチームと戦う中で、非常にもったいない部分です。

攻めどころは見えています。あとはリバウンドとターンオーバー。この2点の改善が、明日の試合につながると思います。

中谷麻登選手

チーム自体は負けてしまいましたが、今日できなかったことを明日はしっかり切り替えて、チーム全体で勝ちにいきたいと思います。 収穫としては、自分の強みであるディフェンスでチームにプラスとなる働きができたことです。反省点は、オフェンスで慌ててしまう場面があったこと。次のチャンスでは、ガードとしてしっかりゲームをコントロールしたいと思います。

ミスもありましたが、チームメイトからポジティブな声をかけてもらい、チームがひとつになって支えてくれていると強く感じました。もっとチームに絡み、チームを勝たせられるポイントガードになれるよう成長していきたいです。

