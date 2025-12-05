観光旅行では見えないリアルなインドネシアを体感する7泊8日。ゴミ山見学からマングローブ植林まで「教育×環境」スタディツアーを2026年2月に開催。【インドネシアの教育と環境を実感するスタディツアー】

公益社団法人アジア協会アジア友の会

公益社団法人アジア協会アジア友の会（JAFS／大阪市西区）は、2026年2月12日（木）から19日（木）にかけて、インドネシア（ジャワ島・バリ島）を巡る「教育と環境を実感するスタディツアー」を開催いたします。 本ツアーは、経済発展の裏にある貧困や環境問題の現場を訪れるだけでなく、現地の大学生や子どもたちと直接交流し、共に活動（アクション）することに重点を置いています。「見る・聞く」だけでなく「考え・行動する」プログラムを通じ、次世代を担う参加者の成長と国際相互理解を促進します。つきましては、18歳以上を対象に参加者を募集いたします。

◆ツアーの背景：インドネシアの今

堅調な経済発展を続けていますが、日本の経済成長期と同様、特に環境面に負の影響を及ぼしている側面があります。環境インフラ整備が追いついていないほか、人々の環境意識も十分でないなどの理由があります。その一方、インドネシアの今後を支える子どもたちの前向きな姿勢、大学生の英語力やしっかりした考えからは、日本が追い越される日も近いのではと危機感も覚えます。

◆ツアーの3つの特徴：『知る・守る・創る』体験

【ジャワ島で「知る」】光と影の現実:

急速な発展を遂げる首都圏近郊で、貧困地区やゴミ山を見学。衝撃的な「匂い」や光景を肌で感じ、環境問題や貧困の現実を直視します。

【バリ島で「守る」】観光地の裏側で環境活動:

リゾート地バリ島の裏側にある課題に向き合います。マングローブ林での植林やクリーン活動に汗を流し、環境保全の難しさとやりがいを体験します。

【交流で「創る」】現地学生・住民との共創:

一方的な支援ではなく、現地の大学生と英語で意見交換を行ったり、子どもたちへの環境啓発授業を実践。深い対話を通じて、国境を越えた絆を創ります。

◆過去参加者のコメント

日本とインドネシアの大学生がごみ問題について英語で意見交換し、距離が縮まり笑顔

◎ツアーに参加しないとできなかった経験をして、とても濃く充実した時間を過ごした。視野が大きく広がった。

◎一番学んだことは、環境問題の現状と環境教育の重要性です。

◎社会課題（貧困、教育、環境問題など）を目の当たりにすることで、問題の本質を考える力が養われました。

◎環境面でインドネシアは発展途上であり、日本では考えられない状態が街中や暮らしに見られました。特に印象に残っているのはゴミ山です。見た目のインパクトはもちろん、匂いは今まで経験したことがないものでした。

◎インドネシアの子どもたちが目をキラキラさせて学校生活を送っていたことが印象的でした。元気さや目の輝きは、日本の子どもたちよりもすごく強いものを感じた。

◎以前までの海へのイメージと異なる現状に衝撃を受けたとともに、これを肌で感じた人にしか分からない危機感を感じた。

◎マングローブの清掃、子どもたちとの交流など、現地での体験が一番自分のためになった。ネットで得る知識よりも、五感を通じて体験することはとても価値のあることだと思います。

◎環境問題についてネット情報ではなく、実際にゴミを拾ったり、NGOの方の意見を聞いたりと「現場で活動させていただいた経験」が将来役に立つと思う。

◎ツアーで一番自分のためになったと思うのは、自分たちで内容を具体的に決めて行動したこと（子どもたちとの交流など）。

◎現地大学生との交流では、異なる国で自分と同世代が頑張っていることを知ることができ、とても良い刺激になった。

◎将来国際的な仕事をしたい自分にとって、現地大学生との英語での交流や意見交換の経験は、今後への第一歩になった。

子どもたちと折紙で交流

◆ツアー同行スタッフのひとこと

・海外が初めての方でも、JAFSスタッフと現地協力団体の十分なサポートで、安心して過ごせます。

・英語力は人により様々なので、状況に応じて、同行するJAFSスタッフが通訳したり、意見交換のフォローをします。

・1日で1.5日分経験できる盛りだくさんのプログラムで、様々な「百聞は一見に如かず」を実感できます。また教育と環境に関して刺激を与えあい受けあいます。

・関西国際空港から出発の方でご希望の方は、JAFSスタッフと同便を手配いただければジャカルタまで同行可能です。

◆実施要項

旅行日程：2026年2月12日(木)～19日(木)【現地集合・現地解散】7泊8日

旅行代金：115,000円

（渡航運賃・海外旅行保険料・ビザ代・バリ入島税・旅程に記載の無い食事代・ジャカルタ観光時の電車賃・入場料は含みません）

◎旅行代金に含まれるもの

・現地利用運送機関の運賃・料金

・旅行日程に記載した食事料金

・宿泊料金（男女別相部屋）

◎旅行代金に含まれないもの

・日本からインドネシアまでの往復航空運賃、燃油特別付加運賃、空港使用料等、国際観光旅客税

（※往復航空券は各自手配、または旅行申込み先旅行代理店に依頼）

・海外旅行保険料（※JAFS指定の海外旅行保険に別途加入いただくことが参加条件です）

・アライバル査証代金

・バリ入島税

・ジャカルタ観光時の電車賃・入場料

・旅程に記載の無い食事料金

◎最少催行人数 7名

◎募集予定人数 10名

◎申込み〆切 1次〆切 12月22日

最終〆切 1月5日 ＜１次〆切後、募集人数に余裕がある場合のみ延長します＞

◎添乗員 同行しません。JAFSスタッフが旅程管理にあたります。

◎参加条件 18歳以上

◎パスポート残存期限 残存有効期間6ヶ月以上（入国時）

◎査証 アライバル査証

◎ツアー現地企画 公益社団法人アジア協会アジア友の会（JAFS） asia@jafs.or.jp

◎旅行企画実施

エアーワールド株式会社

大阪市中央区内本町2－2-14－207号

観光庁長官登録旅行業961号／日本旅行業協会（JATA)会員

◎問い合せ・申込み

株式会社オルタナティブツアー（エアーワールド(株)代理店）

兵庫県知事登録旅行代理店業第170号

総合旅行業取扱管理者：岩井洋文 info@alternative-tour.jp