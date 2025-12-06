最新10巻（電子版）、12月10日発売！！『しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～』が48時間限定で9巻まで一気読み全話無料キャンペーン実施！

株式会社白泉社(C)左藤真通・富士屋カツヒト／白泉社

最新10巻（電子版）、2025年12月10日発売記念！！

『しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～』が48時間限定で9巻まで一気読み全話無料キャンペーン実施！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

12/7(日)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！

【『しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～』あらすじ】

ネット炎上・SNSトラブルに遭ったことはありますか？ 誹謗中傷を受けた女性が出会った弁護士はネット案件に強いようだけど、だいぶ変わり者…？ 誰もが今日にも被害者に、そして加害者になる、現代の闇！ 他人事ではいられない誹謗中傷＆情報開示請求のリアルドラマが幕開けです！



まんがはこちらから

コミックス『しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～』1～9巻好評発売中

『しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～ 1』
■発売日：2022.8.29

■著者名： 富士屋カツヒト / 左藤真通 / 清水陽平（法律事務所アルシエン)

■ISBNコード：9784592166061

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：770円（本体700円＋税10%）

■発売日：2022.8.29

『しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～ 9』
■発売日：2025.7.29

■著者名： 富士屋カツヒト / 左藤真通 / 清水陽平（法律事務所アルシエン)

■ISBNコード：9784592166405

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：770円（本体700円＋税10%）

■発売日：2025.7.29

トラブル相談でやってきたのは70歳のおばあさん。

ニコニコおっとりな相談者の……これは相談？

いや違う、ただの雑談だ！

えっ、トラブルの内容にたどり着けない!?

ひたすら雑談の謎時間が続く客商売あるある（？）はどこへ向かう…？

TVドラマ化もされた誹謗中傷＆情報開示請求ドラマ、第９巻！