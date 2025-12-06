【2026年 2月のオンライン講習：衛生推進者 講習】便利なオンライン講習会のスケジュールが公開されました。

アイムセーフ合同会社

アイムセーフ合同会社では、厚生労働省通達による

【衛生推進者講習】を社内受講できる便利なオンライン講習会で実施しています。

2026年 2月のスケジュールが公開されました。

アイムセーフは「安全衛生推進者」「衛生推進者」を養成する

厚生労働省令に定める労働局登録教育機関です。

アイムセーフの安全衛生推進者養成講習、及び衛生推進者養成講習は、『都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習』に該当しますので、アイムセーフ の講習を受講されますと、受講者に「講習修了証」が発行され、該当事業所にて「安全衛生推進者」、または「衛生推進者」として選任することができます。

全国から参加可能できますので、ぜひご利用ください。



全国に事業所がある大企業から中小の企業のご利用が多く、

小売業、飲食業、FC店舗、介護施設、警備業、建設業、製造業、

広告業、医療業など実績多数。

【視聴するだけでは、リーダーとしての、責任感は生まれない。】

・ プロ講師に講習終了後、講習に関する「Q＆A」を行い、当日解決。

・ プロ講師が受講者様の発表や御意見に、専門家の視点でアドバイス。

・ プロ講師からの「問いかけ」に、気づき、生まれる責任感。

・ イメージしやすい。図や表が多数の、デザインされた資料。

・ 他にない、はじめての専門用語も、解説付きで、差が出る理解。

・ 職場で具体的になにをすればいいか分かる、専門家監修のかんたんポイント集。

■ 講座概要

【衛生推進者講習】

常時使用する従業員が10名～49名の事業場で選任する衛生推進者に必要な研修になります。

(労働安全衛生法第12条の2)(同規則第12条)

安全推進者の配置等に係るガイドラインに基づき、重点業種である小売業・社会福祉施設・飲食店等の業種は「安全衛生推進養成講習」を受講されることをお勧め致します。

※厚生労働省の教育実施要領に基づいた学科5時間の修了証を3営業日を目安に発行します。

■安全衛生推進者(衛生推進者)とは？(動画解説あり)

選任義務、選任しなければいけない事業場、安全衛生推進者を選任しなければならない業種、職務、資格要件、選任時期と報告等について説明しています。

■Youtube:安全衛生推進者(衛生推進者)とは？

資格内容・対象業種・職務・資格要件・選任について解説しています。

■安全衛生推進者・衛生推進者に関する関係法令一覧

安全衛生推進者・衛生推進者の根拠法(安全衛生法第１２条の２)

安全衛生推進者・衛生推進者を選任しなければいけない事業場の業種分類

(労働安全衛生施行令第２条)

安全推進者の配置等に係るガイドライン

安全衛生推進者・衛生推進者として選任できる者の条件

(労働安全衛生規則第12条の3：登録教育機関の講習を受講するか、能力のある者から選任する）

能力のある者の定義は下記の『安全衛生推進者等の選任に関する基準』にある。

労働安全衛生規則第12条の3第一項の『都道府県労働局長の登録を受けた者』に弊社『アイムセーフ』があります。

安全衛生推進者等の選任に関する基準

(昭和６３年９月５日労働省告示第８０号）

(学歴と労働安全衛生の実務経験による能力に関する基準。不足している者は、安全衛生推進者・衛生推進者講習を受講して４項の同等の能力を有する者にする。)

安全衛生推進者・衛生推進者の業務

(労働安全衛生法の第１０条の第１項の各号の業務)

(昭和63年9月16日基発第602号I第２の２（３）具体的な職務）

■受講料 ⇒ 9,000円（税・教材費込）



■開催地 ⇒ オンラインですので全国から参加可能。

■開催日程

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112624/table/173_1_7c27b768dc744b5e32cccc6935995920.jpg?v=202512061128 ]

■学科講習

▼カリキュラム ⇒ 講義内容は、下記のように行います。※日程：1日（9:30～16:10）

【アイムセーフのWeb講習が選ばれる理由】

◆選ばれる理由1：Web講習なら会場に行く必要なし

今までの講習は大都市などの中心部などの会場が多く、会場まで通うのに時間や交通費が無駄という方、大人数での会場は感染リスクで不安という方もかなり多いのも事実です。

会場に出向かず、会社やご自宅で講習が受けられるメリットがあり、受講者の方の負担が軽いというのもアイムセーフが選ばれる理由です。

オンライン講習ですのでライブ感あり、１人で学習するeラーニングと違い、講師とコミュニケーションズ取る事が多く、眠くなりません。

◆選ばれる理由2：現場の事例などが多い参加型講習

弊社の母体は労働安全・労働衛生コンサルタント、技術士、その他専門家等によるコンサルタント業務、安全衛生教育教材の提供、講師の派遣等です。

皆様が今までにお使い頂いた安全衛生の教材や参加された講習にも、弊社が関わっていることが珍しくありません。そして、今現在も多くの企業様にコンサルティングをさせて頂いております。

「コンサルティングの行き着く先は人材育成」という考えのもと、徹底した現場教育をしてまいりました。

現場で発生した事例・改善事例などを交え、なぜこのような手法、考えが現場で必要なのかを理解頂けるカリキュラムをご用意しております。

そして、プロ講師とオンラインでコミュニケーションがとれる事や参加型の講習でクイズなどを答えて頂き楽しく理解を深めれるというのが人気の理由です。

◆選ばれる理由3：申し込みも簡単で、修了証も早い

お申し込みも非常に簡単です。修了証は3営業日を目途にPDF形式でメール添付にて送付します。

当日、PCのトラブルに見舞われ、講義できなかった場合でも別日に振り替えられますので安心です。

◆選ばれる理由4：参加できない場合、日程変更可能

基本的には必ず御参加できる日程でご予約いただきます。

ただし、料金お支払い後にやむを得ない御事情で予定していた講習日に参加できなくなった場合、HPの下部の「お問い合わせフォーム」にて、講習日の前日までにご連絡を頂ければ、1回のみ日程変更が認められます。(※講習開始後の日程変更は認められません。)

