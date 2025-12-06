【2月のお得な法定講習：管理者様及び人事担当者様向け】はじめての申込で１名様分を無料キャンペーン(条件あり) コ

アイムセーフ合同会社

デビュー割 初回限定キャンペーンとは

「デビュー割 初回限定キャンペーンとは、オンラインで手軽にプロの安全衛生講習を受講できる『アイムセーフ』から、なんと一人様分の講習が無料になる2月のお得なキャンペーンを開催します。

『アイムセーフ』のサービスを利用されたことのない管理者様及び人事担当者様向けのお得なご案内です。





『アイムセーフ』と取引が一度もない新規企業様が対象のキャンペーンで、対象の方法でお申し込みいただいた新規取引企業様に対して、対象の一般講習を『1度に同じ講習を5名以上お申し込み』いただいた場合は、『その中の1名様分の料金を無料』とさせていただきます。

※キャンペーンが適用されるのは、初回のみとなります。

※キャンペーンが適用後お申し込み場合、キャンセル・返金は不可(日程変更可能)となります。

※個別講習は別の割引プランが適用されるため、初回限定キャンペーンは適用外になります。

※受講日が違う場合も受付可能ですが、講習が違う場合は受付不可となります。

▼対象の一般講習 (オンライン講習：ZOOM)

・安全管理者選任時研修

・保護具着用管理責任者

・化学物質管理者講習 取扱事業場向け1日コース

・化学物質管理者講習 製造事業場向け2日コース

・職長教育 安全衛生責任者なし

・職長教育 安全衛生責任者あり・熱中症予防管理者・統括安全衛生責任者

▼該当する条件

https://www.safejp.net/debut-campaign

▼申込の流れ

https://www.safejp.net/debut-campaign

