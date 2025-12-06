富士モータースポーツフォレスト、ウェルカムセンターで「ジャパンモビリティショー」出展車両を特別展示

富士スピードウェイ株式会社

富士モータースポーツフォレスト株式会社（本社：静岡県小山町）は、同社施設「ウェルカムセンター」において、「ジャパンモビリティショー」でトヨタグループが出展し話題を集めた主要車両の特別展示を行います。展示期間は2025年12月6日（土）から、2026年2月1日（日）までです。

本企画は、「未来のモビリティ社会」を体感できる場として来場者を魅了したジャパンモビリティショーの熱気を、モビリティ体験の拠点である富士モータースポーツフォレストでも感じていただきたいという想いから実現しました。期間中は、「Century」や「LEXUS LS Concept」をはじめとするコンセプトカーを間近でご覧いただけます。

■展示概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/346_1_b8aacdfe30fb55349dcfef786d92cce6.jpg?v=202512061128 ]

・展示車両（車両詳細はこちら(https://global.toyota/info/jms2025/jp/)）

Century

LEXUS LS Concept

LEXUS LS Micro Concept

LEXUS Catamaran Concept

TOYOTA Corolla Concept

TOYOTA IMV Origin

DAIHATSU ミゼットX

※展示車両は予告なく変更となる場合があります。

■「富士モータースポーツフォレスト」 とは

富士モータースポーツフォレストは、国際サーキット「富士スピードウェイ」を中心に、モータースポーツやさまざまなモビリティ体験を楽しめる複合施設です。2022年には「富士スピードウェイホテル」と「富士モータースポーツミュージアム」がオープン。2023年には「ルーキーレーシングガレージ」「ウェルカムセンター」「シェイドレーシング FUJI ファクトリー」、2024年には「RECAMP 富士スピードウェイ」が開業し、「モビリティ体験の聖地」を目指して発展を続けています。2026年春には新商業施設の「（仮称）おおみかテラス」も開業を予定しています。