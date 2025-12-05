【牛角焼肉食堂】茨城県５店舗目！イオンモール土浦店12/9(火)オープン

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は、2025年12月9日(火)に全国79店舗目、茨城県には５店舗目となる「イオンモール土浦店」をオープンいたします。

「牛角焼肉食堂」は、焼きたての焼肉を定食スタイルで満喫できるフードコート専門店です。店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板で提供する「鉄板焼肉定食」や、肉汁たっぷりの「焼肉丼」が看板メニュー。タンやハラミ、ホルモンなど焼肉店ならではの部位もお楽しみいただけ、ジュージューと音を立てる鉄板から香る焼肉が、フードコートに“ごちそう時間”をお届けいたします。

また、牛角で人気の「梅しそ冷麺」や「石鍋豆富チゲ」もラインナップ。ミニサイズもございますので、焼肉定食・焼肉丼とセットで気軽にお楽しみいただけます。フードコートでも焼肉店さながらの時間が楽しめる――そんな“日常の焼肉の形”として、これからもより多くのお客様に焼肉の魅力をお届けしてまいります。

【新店情報】牛角焼肉食堂 イオンモール土浦店

・住所 ：茨城県土浦市上高津367 イオンモール土浦店3F

・電話番号：029-875-9929

・営業時間：10時～21時 ※ラストオーダーは、閉店時間の30分前

牛角焼肉食堂 について

気軽に鉄板焼肉

店舗情報の詳細はこちら :https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/detail/?id=aeontsuchiura

「牛角焼肉食堂」は、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板でご提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」の専門店です。ホルモン・ハラミ・豚タンを使用した焼肉店ならではの定食の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」や「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップをご提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。

牛角の味をもっと日常で

オススメメニュー

「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージューと鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。看板商品の「上カルビ焼き定食」は、カルビのなかで最もサシが入った厳選部位“タテバラ”を使用。ジューシーなお肉の旨みが広がる定食です。牛カルビ焼き定食

脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。950円（税込1,045円）

全部盛り定食

牛カルビ・豚タン・豚カルビの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。1,080円（税込1,188円）

旨辛ホルモン・ハラミ丼

脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。980円（税込1,078円）

焼肉ビビンバ丼

香ばしく焼き上げたお肉に、彩り豊かなナムルと温かいごはん。具沢山でお肉も野菜もバランスよく楽しめる、心もおなかも満たす焼肉丼です。830円（税込913円）

▶▶▶ 各種「鉄板焼肉」単品（ごはん・スープ無し）は「150円引き」！

牛角焼肉食堂 公式ホームページ :https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp

※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開