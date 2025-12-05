今大注目の女性アイドルグループ「iLiFE!」の記念すべき初の日本武道館公演『iLiFE! 日本武道館ワンマンライブ「ONELiFE!」』「ABEMA」にて12月5日（金）より独占見放題配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年8月27日（水）に開催された、女性アイドルグループ「iLiFE!」初の日本武道館公演『iLiFE! 日本武道館ワンマンライブ「ONELiFE!」』を、2025年12月5日（金）より独占見放題で配信開始いたしました。

「iLiFE!（あいらいふ）」は、“私(ｉ)と貴方(！)で作るアイドル(ｉ)ライフ(LiFE)”をキャッチコピーに、メンバーとファンが共に熱いステージを作り上げることをコンセプトとして活動する女性アイドルグループです。SNSでのバズやライブ会場での口コミによって若年層を中心として爆発的に支持を拡大。代名詞となる楽曲『アイドルライフスターターパック』は、アイドルファンの文化でもある“コール”を世間に広め、TikTok を中心に大きな話題を呼びました。

そして2025年8月27日（水）に自身初となる日本武道館公演を開催し、公演チケットは瞬時にソールドアウトを記録。約3時間半にわたるステージでは、前半はひたすらにオーディエンスを盛り上げる“ザ・アイドル”なiLiFE!、中盤は生バンドを率いたクールなiLiFE!、後半はストリングス隊を迎えたエレガントな雰囲気のプリンセスなiLiFE!という3部構成で多彩な表情を披露し、超満員の観客を魅了しました。さらに公演ラストには、武道館の倍のキャパシティを誇る神奈川・Kアリーナ横浜でのワンマンライブ開催を発表するなど、満員の観客と共に盛況のうちに幕を閉じました。

このたび「ABEMA」で、2025年12月5日（水）より、「iLiFE!」初の日本武道館公演『iLiFE! 日本武道館ワンマンライブ「ONELiFE!」』の独占見放題配信が決定いたしました。本配信では、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて独占生放送した際の映像をベースによりお楽しみいただけるような再編集を行い、お届け。また後日、各メンバーにフォーカスした“推しカメラ”映像の公開も決定。メンバー自らがセレクトしたお気に入りの一曲を、1曲まるごと堪能できる特別映像として順次お届けします。「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」にご登録いただくと全て、いつでも何度でもお楽しみいただけます。

ますます勢いを増す「iLiFE!」の夢のステージを、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■『iLiFE! 日本武道館ワンマンライブ「ONELiFE!」』「ABEMA」独占見放題配信 概要

配信開始日時：2025年12月5日（金）20時～

番組URL：https://abema.tv/video/episode/758-1_s1_p10

※「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも何度でもお楽しみいただけます。

・“推しカメラ”映像の公開も決定！

【推しカメラ】福丸うさ｜ころころガール

【推しカメラ】若葉のあ｜ ナイナイ恋煩い(ハート)

【推しカメラ】あいす｜ #ラブコード

【推しカメラ】空詩かれん｜LOML

【推しカメラ】小熊まむ｜キュンとクラフト

【推しカメラ】心花りり｜ sweet timer

【推しカメラ】虹羽みに｜ドラマチックミライ

【推しカメラ】純嶺みき｜ アイドルライフエクストラパック

※配信開始日時は追って発表して参ります。