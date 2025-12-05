BUB RESORT Tsukuba × CTIS が共同プロジェクト始動。0～2歳向け英語「Mommy&Me」プログラムを第1弾として導入

株式会社BUB

株式会社BUB（所在地：東京都品川区、代表取締役：一戸 悠人）は、BUB RESORT Tsukuba（茨城県つくば市）にて、CTISキンダーガーテン渋谷（株式会社CTIS）と共同開発した、0～2歳向けの親子英語プログラム「Mommy&Me」を2025年12月5日（金）より提供開始します。

今回の取り組みは、BUB RESORT と CTIS による共同プロジェクトの第1弾で、幼児連れ家族が旅先で楽しみながら教育価値を生み出すことを目指すものです。今後は、未就学児（2～5歳）向けの別プログラムも開発予定で、家族旅行における「学びの選択肢」を広げる取り組みを推進してまいります。

背景

幼児期から英語に触れる機会を求める保護者が増える一方、親子で一緒に安心して参加できる英語体験は限られています。

BUB RESORT Tsukubaは外国籍スタッフが4割程度在籍し、「遊び×学び」を融合したプログラムを特色としています。こうした環境を生かし、家族旅行の時間を国際体験につなぐことを目的に、CTISと協働した本プログラムの導入に至りました。

幼児期の「学び」と家族の「旅」をつなぐ、新しい国際体験のかたち

「親子の楽園」BUB RESORT Tsukuba風景外国籍スタッフが4割程度在籍

今回導入する0～2歳向け英語「Mommy&Me」プログラムは、CTISが、１.未就学児が安心して参加できる環境づくり、２.親子の絆を深める共有体験、３.自宅ではできないアート・音楽・遊びを取り入れたユニークな学びの3点を重視して開発しています。以下2つのレッスンで構成しています。

Lesson 1｜Hungry Caterpillar and actions

大型絵本やパペットを用いて感情表現や簡単なアクションを体験。自由遊びや名札づけなど、子どもが場に慣れやすい導線を整備。

Lesson 2｜Weather and textures

天気をテーマにした絵本・クラフトを実施。新聞紙を破る・貼るなど、手触りを楽しむ巨大“太陽アート”づくりを通じて英語に触れます。

＜プログラム概要＞

実施期間：2025年12月5日(金)より開始

実施時間：実施期間中毎日13:30~14:00（定休日以外）

対象者：施設利用者全員参加可能

料金：追加料金不要（宿泊料金内に含む）

実施場所：BUB RESORT Tsukuba 〒305-0023 茨城県つくば市上ノ室 鳳凰臺1369-1

予約方法：

施設公式サイトより、ご宿泊または日帰り利用をご予約ください。

公式サイト予約ページ：https://go-bubresort.reservation.jp/ja/hotels/ibaraki

利用者であればどなたでも参加可能で、プログラムの事前予約は不要です。

当日は開始時間（13:30）までにOMOYAハウスへお越しください。

プログラム詳細： https://tsukuba.bub-resort.com/mommyandme/

外国籍スタッフとお子様体験実施中の様子「Mommy&Me」プログラム体験イメージ

旅行・遊び・探究が一体となるBUB RESORTならではの体験設計と、CTISが掲げる「学問を学びながら社会で生き抜くための能力や知識を身につける」教育理念を融合し、幼児が楽しみながら言語に触れ、親子で英語を「使う」時間を生み出します。

さらに、研究学園都市として国際色が強いつくばの地域性とも親和性が高く、教育的価値・観光価値を同時に提供できる本取り組みは、幼児連れ家族の「新しい旅の選択肢」として、これまでにない体験価値を創出します。

今後の展望

今後の取り組みでは、BUB RESORT Tsukubaの利用者向けに以下2つを柱にした未就学児（2歳～5歳）や小学生向けのプログラムを新たに開発します。

・親と子どもが安心して楽しむための安全知識コンテンツ

・年齢特性に合わせた新規プログラム

BUB RESORT と CTIS は、親子が自然に学びへアクセスできる旅の場づくりを継続して進めてまいります。

＜CTISキンダーガーテン渋谷/キャピタル東京インターナショナルスクール＞

キャピタル東京インターナショナルスクールは、株式会社LITALICOの創業者であり、現在はエンジェル投資家として約50社に出資をしている佐藤崇弘(さとうたかひろ)が2022年に設立したインターナショナルスクールです。時代をキャッチアップしながら社会で活躍できる人材を育成するための教育を目指します。

CTISキンダーガーテン渋谷は、CTISの幼稚部の位置づけとして2024年に設立。「認可外保育施設」と「インターナショナルスクールのキンダー部門」の双方の機能を持つインターナショナル保育施設です。

CTISでは国際バカロレア(IB)を導入し、歴史のある確かなカリキュラムを通して卒業後の進路も安心できる教育システムを提供します。現在、小学部と中学部はIB認定校であり、高校部については設立時にIB認定を受けられるように準備をしています。

公式Webサイト：https://kinder.capitaltokyo.com/

＜Mommy&Me＞

Mommy & Meクラスは、親子で一緒に楽しみながら英語と遊びを体験するプログラムです。

英語の歌やリズム遊び、クラフト、絵本の読み聞かせなどを通して、自然に英語に親しむ時間を過ごします。

お子さまは安心できるママ・パパと一緒に、新しい世界への第一歩を踏み出します。

英語が初めてのご家庭でも大丈夫。笑顔いっぱいの先生たちが、親子のペースに合わせて丁寧にサポートします。

＜BUB RESORT Tsukuba＞

2025年4月25日に茨城県つくば市にオープンした「親子の楽園」BUB RESORTの3拠点目となるリゾート施設です。研究学園都市の特色を活かした知的好奇心を刺激するプログラムと、五感をフルに使う自然体験を融合させ、「遊び×学び」をテーマに、大人も子どもも心から楽しめる家族の楽園を実現します。

公式Webサイト：https://tsukuba.bub-resort.com/

＜株式会社BUB＞

株式会社BUBは、「きっかけが未来をつくる」をビジョンに、体験から学びが生まれる場を創出する事業を展開しています。体験型オールインクルーシブリゾート「BUB RESORT」に加え、都市部で多様な文化体験を提供する「BUB Activity Center」を運営し、子どもから大人までが主体的に挑戦できる環境づくりに取り組んでいます。自然・地域文化・季節行事を取り入れたアクティビティや、多文化スタッフによる国際的な体験を通じて、「教育 × 地域 × 体験 × 観光」を融合させた新しい体験価値の創出を目指します。

代表：一戸 悠人

設立：2018年10月

公式Webサイト：https://www.bub-inc.com/