「子どもと生きることで見える可能性」をテーマに、「ふくおか国際映画祭With Everyone 2025」開催決定。

一般社団法人クリエイティブ共生都市

ふくおか国際映画祭実行委員会は、2025年12月25日（木）から27日（土）の3日間、九州大学大橋キャンパスおよび九州電力みらいホールにて、「ふくおか国際映画祭With Everyone 2025」を開催いたします。

本映画祭は、世界的映画監督である是枝裕和氏をエグゼクティブ・アドバイザーに迎え、「忘れられない素晴らしい映画体験を子どもたちにクリスマスプレゼントする」をコンセプトに企画されました。多感な時期の子どもたちの心を育てる名作の上映に加え、第一線で活躍するプロフェッショナルとの対話の場を提供します。

今年のテーマは「子どもと生きることで見える可能性」です。

子どもがいる人もいない人も、大人も子どもも、「子ども」という存在とかかわることで、私たちの見える世界や人生はどう変化するのか。子どもたちが活躍する様々な映画を通じて、その豊かさや発見を共有する3日間です。

■本映画祭の４つの見どころ

１．世界が注目する監督たちの「子どもを描く」話題作

エグゼクティブ・アドバイザーである是枝裕和監督の代表作『そして父になる』をはじめ、カンヌ国 際映画祭で脚光を浴びた早川千絵監督の『ルノワール』、子どもたちを生き生きと描く呉美保監督の『ふつうの子ども』など、子どもと大人の関係性を問い直す珠玉の作品群を上映します。

２．福岡ゆかりの名匠・佐々部清監督 没後5年追悼特集

福岡でも数多くの撮影を行い、多くのファンに愛された佐々部清監督。没後5年を機に、戦争に翻弄される子どもたちを描いた名作『日輪の遺産』、夢を追いかける少女たちの奮闘『約束のステージ』を特別上映いたします。ゲストには俳優の升毅さん、野村展代さんほか豪華ゲストをお迎えし、佐々部監督の人柄と作品の魅力を深掘りします。

３．映画創造の核心に迫るシンポジウム「子どもと創造」

映画祭のフィナーレを飾るのは、監督たちが自身の「子ども体験」や、子どもを描くことを通して見出した「映画創造の内面」を解き明かすシンポジウムです。クリエイターがどのように子どもと向き合い、作品へと昇華させているのか、その創作の秘密に迫ります。

４．子どもたちがお菓子を食べながら映画を見る。ワクワクもぐもぐ映画のクリスマス開催！

12月25日は、九州大学大橋キャンパスでNPOと学生が協力して、楽しい映画のクリスマスを子どもたちにプレゼント。お楽しみに！

クリスマス、福岡から発信する「次世代への文化の贈り物」に、ぜひご注目ください。

【開催概要】

名称： ふくおか国際映画祭With Everyone 2025

開催期間： 2025年12月25日（木）～12月27日（土）

会場： 九州大学 大橋キャンパス（福岡市南区塩原4-9-1） 九州電力みらいホール（福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館4F）

エグゼクティブ・アドバイザー： 是枝裕和（映画監督）

主な上映作品： 『そして父になる』（監督：是枝裕和） 『ルノワール』（監督：早川千絵） 『ふつうの子ども』（監督：呉美保）『Prelude』(監督:土屋太鳳）『ルックバック』『最初の半歩』他。 佐々部清監督没5年追悼特集：『日輪の遺産』『約束のステージ』

登壇ゲスト（予定）： 升毅、野村展代、早川千絵、呉美保、菅野和佳奈、是枝裕和(予定） ほか

主催： 一般社団法人クリエイティブ共生都市＆ふくおかクリスマスフェスタ実行委員会

公式サイト： https://fiffwitheyeryone.studio.site/

子ども(18歳以下）無料 大人一本500円 障害者300円 一日券1000円 3日通し券2000円

12月25日のチケット予約 https://peatix.com/event/4686138/view

12月26日27日のチケット予約 https://peatix.com/event/4686254/view

【本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み】

主催：一般社団法人クリエイティブ共生都市＆ふくおかクリスマスフェスタ実行委員会

事務局 担当：近藤加代子 TEL：080-4317-1092 E-mail：c.symbiosis2023@gmail.com

住所：〒815-8540 福岡市南区塩原4-9-1 九州大学芸術工学研究院近藤研気付

※監督・ゲストへの個別取材をご希望のメディア様は、上記まで事前にお問い合わせください。 ※イベント当日のプレス席をご用意しております。