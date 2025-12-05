猫背のネイビーセゾン、2026年2月のにゃんにゃんの日、にゃんにゃんにゃんの日に2マンライブ『NYAON ROCK』（読み：ニャオンロック）開催決定！

The Orchard Japan

ネオンロックという独自のジャンルを掲げ、その渦を拡大中の猫背のネイビーセゾン。

＜猫＞にちなみ、2026年、にゃんにゃんの日（2月2日）、にゃんにゃんにゃんの日（2月22日）に2マンライブの開催を発表。

猫背のネイビーセゾンは3rd Mini Album「ICE GLEAM」のリリース後、11月より全国８箇所開催の『GLEMLiNS TOUR』ツアーを敢行、本日、かねてより1つの目標としていた大阪・心斎橋BIGCATでのワンマンライブを大盛況の内に幕を閉じた。

その公演にて、2026年、2月2日、2月22日の2日間、2マンライブ「猫背のネイビーセゾン pre.『NYAON ROCK』」の開催を発表。

2月2日(月)神戸VARIT、2月22日(日)新代田FEAVERで行われ、対バンは後日解禁となる。

また、『GLEMLiNS TOUR』ツアー打ち上げ企画として、12月16日(火)に猫背のネイビーセゾンの地元神戸・太陽と虎での、「猫背のネイビーセゾンのネオントーク- UCHIAGE MA SHOWTIME!! -」の開催も決定。

トークライブ+楽曲投票によるバンドセットでのミニライブ、そしてこの日だけのスペシャルな企画等、盛りだくさんの内容となっており、ツアーに参加した人も、参加していない人も楽しめるイベントとなる。

両イベント共に、本日21時よりイープラスでチケット最速先行受付が開始となっている。

猫背のネイビーセゾン pre.『NYAON ROCK 』

■日程

2026年2月2日(月) 兵庫・神戸VARIT 開場18:30/開演19:00

w / 後日解禁

2026年2月22日(日) 東京・LIVE HOUSE FEVER(新代田) 開場17:30/開演18:00

w / 後日解禁

■チケット料金

・スタンディング（一般） 4,000円 (Drink代別・整理番号付き)

・スタンディング（U-18） 3,000円 (Drink代別・整理番号付き)

公演当日時点18歳以下の方対象のチケットとなります。

入場時に年齢確認を行いますので、学生証や本人確認書類などの身分証明書をお持ちください。

18歳以下の年齢確認ができなかった場合は、通常チケットとの差額(\1,000)を現地にてお支払いいただきます。

■年齢制限 未就学入場不可

■枚数制限 お一人様 4枚まで ※複数公演申し込み可

■オフィシャル最速先行(抽選)：12/5(金) 21:00～12/14(日)23:59

■チケット販売URL：https://eplus.jp/nekosezo/

猫背のネイビーセゾンのネオントーク- UCHIAGE MA SHOWTIME!! -

■日程

2025年12月16日(火) 兵庫・KOBE 太陽と虎 開場18:15/開演19:00

■チケット料金

・スタンディング（一般） 3,000円 (Drink代別・整理番号付き)

当日『GLEMLiNS TOUR』チケット提示で\1,000キャッシュバック

■年齢制限 未就学入場不可

■枚数制限 お一人様 4枚まで

■オフィシャル最速先行(抽選)：12/5(金) 21:00～12/7(日)23:59

■チケット販売URL：https://eplus.jp/nekosezo/

リリース情報

猫背のネイビーセゾン 3rd ミニ・アルバム『ICE GLEAM』

■各配信ストアリンク： https://orcd.co/ice-gleam

猫背のネイビーセゾン Short Profile

2019年、港町・神戸で結成。 夜を彩るネオンロックバンド「猫背のネイビーセゾン」。

井上直也(Vo./Gt.)、おかともき(Ba.)、横山大成(Gt.)、石坂圭介(Dr.) の同郷4人組。

多様なジャンルを昇華しながら、懐かしさを感じる煌びやかなサウンドと、耳に絡む秀逸なワードセンスが魅力。

ネオンロックを提唱する個性豊かなメンバーが、鮮烈なライブパフォーマンスでステージを極彩色に染める。

関西のライブハウスを中心に活動中。murffin discs所属。

Official HP：https://nekosezo.ryzm.jp

X（Twitter）：https://x.com/nekosezo

Instagram：https://www.instagram.com/nekosezo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@nekosezo

YouTube：https://www.youtube.com/@Nekosezo

配信各ストア・アーティストページリンク：https://orcd.co/nekoze-no-navysaison