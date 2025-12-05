Xにもトレンド入りしたApollo Bay・5周年ライブ2026年2月20日発売！伝説のライブを収めたスペシャルエムカードの詳細が決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン

2025年11月24日（月・祝）に千葉県・松戸森のホール21にてApollo Bay・5周年ライブが開催されました。そのライブの模様に加えて、オフショットなどを収めた「スペシャルエムカード」が2026年2月20日に発売されることが決定いたしました。また、その収録内容についてもApollo BayのFC会員ページ内NEWSにて本日発表されました。

2020年に創立されたマネジメントオフィスApollo Bayは、その創立5周年を記念して、所属アーティスト全員が参加するライブイベントを2025年11月24日（月・祝）に開催いたしました。一夜限りのスペシャルユニットやスペシャルコラボステージが多数用意されたライブとなり、当日会場に集まった約2000人のお客様にとっても非常に満足度の高いライブとなりました。ライブ当日から翌日にかけて、Apollo Bay・5周年ライブに関する複数のキーワードがXのトレンドに入ったことからも、その盛り上がりが大きかったことが伺い知れます。

正に伝説の一夜となったこのライブの模様を収録したエムカードが、2026年2月20日に発売されることが決定いたしました。このエムカードには、ライブ映像に加えて、ライブ本番当日やリハーサルでのオフショット、さらにはステージを大いに盛り上げた幕間映像の番外編などが収録される予定となっています。Apollo Bay Cruiser会員限定版には特典としてミニブックレット（24P）が付与され、そのミニブックレットには所属アーティスト10人のライブ写真などが収録されます。

Apollo Bay・5周年ライブでの初披露に向けて制作され、ライブに先立って音源配信もされていたApollo Bayテーマソング「SAIL OF HOPE」もファンの間では非常に好評で、YouTubeに公開されているレコーディング風景を収めたMusicVideoも大きな話題となっております。

Apollo Bay・5周年ライブ「スペシャルエムカード」詳細

Apollo Bay・5周年ライブ「スペシャルエムカード」

販売URL：https://store.plusmember.jp/shop/products/list.php?category_id=2610

●Apollo Bay Cruiser会員限定版（ミニブックレット付） 4,400円（税込）

＜収録内容１.＞

2025年11月24日（月・祝）に松戸森のホール21で開催され、Xのトレンド入りを達成するほど盛り上がったApollo Bay・5周年ライブ。その当日の熱狂が収録されたライブ映像。

※後本萌葉がパフォーマンスした「(ハート)DANZEN!kawaii! ぷちきゅあ(ハート)」は権利の都合上、本エムカードには収録できないこととなりました。何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

※2025年12月31日（水）をもってApollo Bayを退所する青山なぎさのパフォーマンスは全て収録されます。

＜収録内容２.＞

本番当日やリハーサルのオフショット映像、さらには会場を大きく盛り上げた幕間映像の番外編などを収録したスペシャル映像

＜会員限定版特典＞

Apollo Bay Cruiser 会員限定版（4,400円）には、全員のライブ写真が収録されたミニブックレット（24P）が付与されます。

●通常版 2,750円（税込）

Apollo Bay Cruiser会員限定版と同じ収録内容となります。

ミニブックレット（24P）は付与されません。

Apollo Bay テーマソング「SAIL OF HOPE」

SAIL OF HOPE by Apollo Bayオールスターズ

作詞：万登香 作曲：宮澤樹生 編曲：宮澤樹生

各音楽配信サイトにて配信中！ ⇒ https://lnk.to/Apollo_Bay_SAIL_OF_HOPE

Music Video ⇒ https://youtu.be/-BVYNpzoYfA?si=I8S5FCPulBEEhofS

Apollo Bay その他

Apollo Bay公式HP：https://apollobay.jp/

Apollo Bay Cruiser：https://apollobaycruiser.jp/

Apollo Bay X：@ApolloBay_seiyu