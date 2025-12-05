東京公演は即完売！話題のユニットが待望の追加公演で大阪へ！ジャングルポケット×パンサーユニットライブ『ジャパンin大阪』
東京公演が即完売し話題となった、ジャングルポケットとパンサーによるユニットライブ『ジャパンin大阪』を、2026年3月29日(日)にCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて開催することが決定しました。
テレビやラジオなど多方面で活躍を続けるジャングルポケットとパンサーが、結成20年目を目前にした今、進化し続ける予測不能な渾身のステージ。5人にしか表現できない唯一無二の世界観を、ぜひ劇場でご体感ください。
チケット先行受付は12月6日(土)11:00より、FANYチケットにて開始します。
本人コメント
【ジャングルポケット】
■おたけ：東京公演では決着はつきませんでした。
今回はっきりさせます。待ってろ菅さん。
■太田：ジャパンが大阪に上陸します。
今回の反応次第で、正式な5人組になるかもしれません。
【パンサー】
■尾形：9年ぶりなんです！！絶対来てください！！
よろしくサンキューーーーー！！
■菅：大阪で企画ライブをやるのは、15年ぶりなので
その時に生まれた子が中3だと思うと感慨深いです。
■向井：ジャンポケとパンサーの境目が無くなったので「ジャパン」をやりましたが、
そろそろチョコプラとシソンヌとも境目を無くしていこうと思います。
『ジャパンin大阪』 開催概要
■日時：2026年3月29日(日)15:00開場／16:00開演
■会場：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール（大阪市中央区大阪城3番6号）
■出演：ジャングルポケット、パンサー
■チケット料金：前売5,000円／当日5,500円※未就学児不可
<チケット販売スケジュール>
●先行販売：12月6日(土)11:00~12月8日(月)11:00 ※FANYチケットのみ
●当落発表：12月9日(火)18:00
●一般販売：12月13日(日)10:00~
▼FANYチケット購入はこちら：
https://ticket.fany.lol/event/detail/10232(https://ticket.fany.lol/event/detail/10232)
※12月5日(金)21:00以降、販売ページが表示されます。
◎一般販売：Ｐコード：539-116/Ｌコード：54907