美しき男たちが、激しく歌い踊り“魂を救う”衝撃のミュージカル「ALTAR BOYZ」、本日開幕! 【Team GOLD】（大山真志、松浦司、石川新太、常川藍里、大音智海）の舞台写真が到着！

美しき男たちが、激しく歌い踊り“魂を救う”衝撃のミュージカル「ALTAR BOYZ」。本日12月5日（金）に、【Team GOLD】（大山真志、松浦司、石川新太、常川藍里、大音智海）が、東京・有楽町I’M A SHOWで初日を迎えました。

「ALTAR BOYZ」は、2004年にニューヨークの47丁目劇場(Puerto Rican Traveling Theater)にて初演され、2008年からDodger Stagesにて通算2000回以上の上演記録を誇る、オフ・ブロードウェイ・ミュージカルの決定打。その後、全米ツアー、韓国、ハンガリー、フィンランド、オーストラリア、カナダ、フィリピンなど、世界各地で人々を熱狂の渦に巻き込んできました。

2009年以来、日本でもキャストと組み合わせを変えながら再演を重ね、ライブ感満載の内容で、大勢の熱いファンを生んできました。そしてこの冬、9回目となる「ALTAR BOYZ」は、【Team GOLD】（大山真志、松浦司、石川新太、常川藍里、大音智海）、【Team SPARK】（鍵本 輝、米原幸佑、和田泰右、川原一馬、若松渓太）、【Team SAPPHIRE】（當間ローズ、東山光明、百名ヒロキ、横山賀三、有馬爽人）の3チームで上演いたします。

舞台は、アルターボーイズの2025年世界ツアーの日本ファイナル公演。今日もアルターボーイズの5人のメンバー＝マシュー、マーク、ルーク、フアンにアブラハムが観客たちの魂を浄化しようとステージ上に勢揃いしています。彼らの使命は、コンサート終了までに会場内の観客たちの〈迷える魂〉の数を、自らの歌と踊りとおしゃべりで〈ゼロ〉にすること。最初はとんとん拍子に減り始める迷子の魂の数ですが、あるところで一向に下がらなくなり…？ はたして5人の使徒たちは日本ファイナル終了までに観客たち全員の魂を救うことが出来るのでしょうか？チームごとに異なる振付にもご注目ください。

「ALTAR BOYZ」は、18日（木）まで、有楽町I’M A SHOWにて上演（公演によってチームが異なりますので、オフィシャルサイトでご確認ください）。さらに、12月27日（土）～28日（日）には、有楽町よみうりホールにて、【Team GOLD】【Team SPARK】、【Team SAPPHIRE】の3チーム全員が勢ぞろいする合同スペシャル公演も開催いたします。「ALTAR BOYZ」を締めくくるに相応しい、集大成と言える2日間にご期待下さい。

■公演概要

公演名：ALTAR BOYZ

日程：2025年12月5日（金）～12月18日（木）

会場：I’M A SHOW （アイマショウ）

東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン（有楽町センタービル）別館 7F

※【Team GOLD】・【Team SPARK】・【Team SAPPHIRE】の3チーム制となります。

※別途ドリンク代600円が入場時に必要となります。

チケット代金：

★公演

SS席（前方3列）：13,500円

S席：10,500円

A席：7,500円

U-25：4,500円

●公演

SS席（前方3列）：12,500円

S席：9,500円

A席：6,500円

U-25：3,500円

チケット一般発売日：11月8日（土）10:00～

公演名：ALTAR BOYZ 合同スペシャル公演

日程：2025年12月27日（土）・12月28日（日）

会場：有楽町よみうりホール

東京都千代田区有楽町1 - 11 - 1 読売会館7階

※合同スペシャル公演は全公演・全チームのキャストが出演いたします。

チケット代金：

SS席：14,500円（前方8列 ※右・左ブロック含む）

S席：10,500円

A席：７,500円

U-25：4,500円

出演者：

【Team GOLD】大山真志、松浦司、石川新太、常川藍里、大音智海

【Team SPARK】鍵本 輝、米原幸佑、和田泰右、川原一馬、若松渓太

【Team SAPPHIRE】當間ローズ、東山光明、百名ヒロキ、横山賀三、有馬爽人

スタッフ：

作：ケビン・デル・アギラ

作詞・作曲：ゲイリー・アドラー＆マイケル・パトリック・ウォーカー

演出：玉野和紀

翻訳台本・訳詞：北丸雄二

音楽監督：蛇石 徹

振付：TETSUHARU／植木 豪／森 新吾／中塚皓平／木野村温子

主催・製作： M・G・H／サンライズプロモーション

お問い合わせ：サンライズプロモーション：0570-00-3337（平日12:00～15:00）

公式サイト：https://altarboyz.jp/

公式X：https://x.com/altarboyzjp