1月22日(木)Netflixにて世界独占配信『超かぐや姫！』メインテーマのミュージックビデオ公開！

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として2026年1月22日(木)に世界独占配信される。ティザービジュアルと特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回超え(11月28日時点)。X（旧Twitter）ではエンタメトレンドに入るなど、期待が高まっている作品だ。

“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた"スタジオコロリド"と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる"スタジオクロマト"のタッグだ。

この度、本作のメインテーマ楽曲であり、ryo (supercell)書き下ろしの新曲「Ex-Otogibanashi」のミュージックビデオが解禁となった。

「Ex-Otogibanashi」ミュージックビデオ 解禁！

「Ex-Otogibanashi」を歌っているのは、仮想空間『ツクヨミ』の管理人兼歌姫の月見ヤチヨ（cv.早見沙織）。本編と同じく日本最古の物語『かぐや姫』が題材となった楽曲を、『ツクヨミ』の歌姫が歌うというコンセプトのメインテーマだ。

ミュージックビデオでは、『ツクヨミ』の世界観をたっぷり見せるため、和風建築物と煌めきながら浮遊するネオンの光が印象的なシーンを中心に構成。どこか懐かしく、それでいて初めて見るような不思議な雰囲気が伝わってくる。

また、本編カットをふんだんに使い、『ツクヨミ』のカリスマ的存在であるヤチヨの気品ある魅力を余すところなく表現。柔らかく澄んだ歌声が、映像の美しさを一層引き立てている。

楽曲は、ステージライトが点灯したような音から始まる。リズミカルで複雑な音使いにより構成された伴奏と爽やかなメロディは、ヤチヨのミステリアスさと、ヤチヨが大好きな「誰もが自由に創作活動をする『ツクヨミ』の空間」への楽しげな思いの両方を感じさせる。そして物語の一区切りを想像させるような緩やかなテンポで奏でるピアノの音色により、壮大な楽曲を締めくくる。

映像と音楽と歌声が織りなす『ツクヨミ』の世界を、ぜひ堪能してほしい。

ミュージックビデオ解禁にあたり、本楽曲を書き下ろしたryo (supercell)からコメントも到着した。

◆ryo (supercell)コメント全文

竹ならぬ七色に光るゲーミング電柱から産まれた伝説の姫が、この令和で VTuber としてデビューしたら――

そんな台本を頂いたところから始まったのがこの曲。物語の結末を与えられるばっかりだったかぐや姫が、自分の物語くらい自分で選んで生きるんだ！永く続いてきた運命への反逆。そういう気持ちで曲を作っていく中で出てきた言葉が Ex。超えていけおとぎ話！そんな感じの曲です。よろしくお願いします。

◆ミュージックビデオURL：https://youtu.be/qbT7bBYz5YA?si=0NOkLl_IH9vxlbk5(https://youtu.be/qbT7bBYz5YA?si=0NOkLl_IH9vxlbk5)

◆ryo (supercell)プロフィール

2007年ニコニコ動画にて作品発表後、１年半でメジャーデビュー。作詞作曲家、プロデューサー。その他ミックス、マスタリングもこなし独自の音楽を作り上げる。supercellでは漫画家の三輪士郎、イラストレーターのredjuice、hukeと共に作品を制作している。視聴者を巻き込んでいく様がまるでsupercell（超巨大積乱雲）のようであるという事からその名前がつけられた。

ファーストアルバム「supercell」は第24回日本ゴールドディスク大賞にて「ザ・ベスト5 ニュー・アーティスト」受賞。楽曲「君の知らない物語」はトリプルプラチナ（75万DL以上）を達成する。また中国でもゴールドディスクを受賞、早くからアジア圏での注目を浴びる。現在数多くのタイアップ作品を手掛けている。

プロデューサーとしては2011年フジテレビ、ノイタミナ作品から飛び出したバーチャルアーティスト、「EGOIST」を手掛け大ヒット。現在ではVTuberによく見られるモーションキャプチャーシステムを使ったライブの先駆けアーティストでもある（2013年）。

作品情報

■作品名

『超かぐや姫！』

■あらすじ

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

■キャスト

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

FUSHI：釘宮理恵

■メインテーマ

「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■劇中歌楽曲提供

ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

■スタッフ

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

