＼いよいよ12月7日開催！／「いにしえマルシェ」山形・天童

株式会社いにしえ




丁寧な暮らしができる、はじまる

株式会社いにしえ（山形県天童市）は、2025年12月7日（日）に、食と暮らしをテーマにしたイベント「いにしえマルシェ」を開催いたします。


本イベントは、いにしえスタッフが企画した“たのしい食と暮らしの体験”を一日中満喫できる特別なマルシェです。自然栽培の野菜やお味噌、手しごとのワークショップ、地域の生産者が参加する交流企画など、大人も子どもも楽しめる多彩なコンテンツをご用意しております。



来場者全員に「ウェルカム味噌汁」をご提供するほか、物販スペースでは当日限定で5％OFFの特典も実施。身体と心が整う、温かい時間をお届けします。





▼▼▼ 当日の見どころ（一部）▼▼▼




直売：赤ネギ、大根、もってのほか、里芋など

10:00~16:00　駐車場スペース


山形市で自然栽培の野菜と果物を
育てている農家さんです


年間を通して、
約50品目ほどの野菜と、
梅・ぶどう・ブルーベリー・
りんご・柿などの果物を栽培されています。


「安くはありません。
でも、食べていただければ
きっと納得していただける。」


そんな想いを持って、
土づくりから丁寧に向き合って生まれた野菜たちです。


今回は、秋の味覚をたくさんお持ちいただきます🍁






天童・腸美菜さんの焼きおにぎり弁当（数量限定）

10:00~15:00 １F　数量限定

天童市南町にある腸が喜ぶごはんやさん『腸美菜』です！
エステサロン『腸活専門店Ulu』の姉妹店として
身体の源である『腸』を食事から整える飲食店を営んでおります。
腸美菜では、無添加無化調グルテンフリーをお約束し、毎日日替わりで並ぶデリをはじめ、パスタやブレッド、冬季限定の火鍋など和洋中にとらわれないお食事をご提供しております。

健康食と聞くと、様々な制限があり、薄味で、満足感の薄いイメージを持ちませんか？
腸美菜はそのイメージを払拭するため調味料にこだわり、季節野菜の特徴を捉えてコクを出す事により、健康食でも自然と笑顔あふれる満足感で、老若男女のお客様より高評価頂いております！

“美は内面に宿る”をモットーに、食を通してお客様の健康を支える第３の場所です。






浅煎り焙煎の淹れたてコーヒー

🕒 時間：10:00～16:00
📍 場所：いにしえマルシェ会場・駐車場スペース


多趣味な店主さんの世界観がぎゅっと詰まった、
ひっそりと佇む素敵なお店
かるぺでぃえむCOFFEE さんが
出店してくださいます ️


当日は
ハンドドリップコーヒーのほか、
自作の珈琲染めのお洋服が並びます


どんな一日になるかは、当日のお楽しみ。


コーヒー片手に、いにしえマルシェを
ゆったり巡ってくださいね。






わらでつくるコースターづくり体験

10:00~16:00 １F 会議室　随時受付
※参加多数の場合、早期受付終了する場合があります。


～　手編みコースターを作ろう！　～


スゲという植物を綯い（ない）、手しごとの温かみあふれる編み込みコースターを作ります。


コースターとしてはもちろん、小物や花瓶の下に敷いて、インテリアとしても楽しめるアイテムです


🌿しかも今回は、庄内から出張開催してくださいます！


日時：2025年12月7日(日) 10:00～16:00


⏱️所要時間：40～60分


📍いにしえ事務所内


💰料金：コースター1個 1,000円


🎒持ち物：なし


予約不要・お好きな時間にどうぞ


自然素材にふれながら、ほっと落ち着く「丁寧な時間」を一緒に過ごしませんか？






1日だけ復活！
いにしえのピザ＆パウンドケーキ販売

. 自家製野菜ソースを味わうピザ


📍 場所：売店


🕙 焼き上がり時間：10時～／11時～／12時～


自然栽培の野菜をたっぷり使った


旨みぎゅっと濃縮ピザがマルシェ限定で登場します


いにしえオリジナルのピザ生地に、


自家製の野菜ソースをのせたシンプルな一枚。


当日は、こちらの3種類が登場します


・トマトソース🍅


・キャロットソース🥕


・玉ねぎソース（ピリ辛）🧅🌶


焼きたての香りと、野菜のやさしい旨みを


ぜひ味わってみてくださいね







🕙 販売時間：10:00～16:00（なくなり次第終了）
📍 場所：売店


いにしえ自慢「いにしえ味噌・いのいちばん」を
たっぷり使った、パウンドケーキが登場します


有機栽培の小麦粉をはじめ、
素材にこだわった原材料だけで
シンプルに焼き上げたおやつです。


今回は、カットして食べやすいカップ入りでご用意します♪


マルシェのコーヒーやお味噌汁のおともにも、ぜひどうぞ






ハズレなし！いにしえガチャガチャ

📍 場所：駐車場テント内
🕙 時間：10:00～（なくなり次第終了）
💰 1回：1000円


「空くじなし！」のいにしえガッチャガチャ開催します🎊


なんと、当たりが出なくても
「今日から使える売店の商品券1000円分」入り！


つまり、引いた分はちゃんと戻ってくるお得ガチャです🌀


当たり景品の一部をご紹介…
・山形味噌「いろは」800g（2592円相当）
・山形味噌「いのいちばん」800g（2800円相当）
・新潟味噌「にいがた」800g（3110円相当）
・ワインラベルのオリジナルTシャツ（4400円相当）
・自然栽培のお米2kg（2300円相当）
・お菓子詰め合わせ（2500円相当）


ちょっと試しに1回…のつもりが、
当たりが出たらかなりラッキーかも！？






ウェルカム味噌汁の配布

welcome味噌汁の振る舞い


📍 場所：受付テント内
🕙 時間：10:00～（なくなり次第終了）


マルシェ当日、受付テントにて


いにしえ味噌「いのいちばん」を使った
welcome味噌汁を振る舞います・


いにしえの味噌は、
自然栽培原料・無添加の生味噌。


香りをしっかり楽しんでいただけるよう、
約60度ほどの温度でやさしく温めてご提供します。


大豆の旨みと、やわらかな香りを
ぜひ味わってみてくださいね





● 当日スケジュール



村形トレーナーによるフィットネス体験（満席）

１０：００～
10:00~11:30 予約制　２F会議室

こんにちは。トレーナーの村形世理奈です。
天童市でパーソナルトレーナーとして、一人ひとりの心と体に寄り添いながら運動をサポートしています。
忙しい女性が気軽に楽しめる初心者向けのストレッチや自重筋トレの少人数グループレッスンです。
少人数だからこそお一人お一人のペースに合わせてお伝えします。だから初めての方も、試しに参加したい方も安心してご参加いただけます。
みんなで楽しく体を動かしましょう！






お子様歓迎！
みんなでつくる「お店の看板」

１０：００～


📍 場所：ガレージ内
🕙 時間：10:00～


「薬に代わる食」という想いを込めて、
自然派調味料のお店 「しょくすり屋」 の看板を
みんなで一緒に作ります🪧


木の板に、お好きな色を塗ったり、絵を描いたり。


大人も子どもも自由な発想で、
世界にひとつだけの看板を完成させましょう～！


ご家族でのご参加も大歓迎です👨‍👩‍👧‍👦


できあがった看板は、
後日、いにしえ売店前に飾りますのでお楽しみに






種の交換会
（自家採取の種をご持参ください）

１. １１：００～　２. １４：００～


10:00~16:00　駐車場スペース


「種の交換会とお豆の販売」


自然栽培でお野菜やお豆を育てている
庄内風土農園さんと一緒に、種の交換会を開きます


参加者のみなさん同士でも種を交換し合いながら、
「来年はどんな野菜を育てよう？」とワクワクできる時間です。


▶︎ 種の交換会について
対象の種：固定種または在来種に限ります


※お持ちいただく種は、
採取年月 と 品種名 がわかるようにしてください。


おうちに眠っている大事な種たちを、ぜひお持ちください♪


🕒 開催時間（2回開催）
１. 11:00～12:00
２. 14:00～15:00


種の交換会のほか、
庄内風土農園さんが育てた
自然栽培のお豆の販売もありますよ


今年の出会いが、来年の畑につながる。






代表・井形による「農業の勉強会」

１３：００～


13:00~14:30　無料　２F会議室

～あらゆる生きものと共生する農業って？～
東根市に自社農場を持ち、あらゆる生きものと共生して生態適合農業でぶどう栽培を実践。

Q、農薬も肥料もなしで、なぜぶどうがなるのか？
Q、病虫害はないのか？
Q、美味しさに何か影響あるのか？
Q、どうやって畑を管理しているのか？
Q、アシナガバチの巣を設置しているってホント？


そんな疑問にお答えします。







■ イベント概要


名称：いにしえマルシェ


日時：2025年12月7日（日）10:00～16:00


会場：山形県天童市糠塚2-3-11（天童警察署向かい）


参加費：入場無料


特典：来場者全員にウェルカム味噌汁をご提供、売店商品5％OFF（当日限定）



■ 主催者コメント（代表・井形 誠）


「いにしえマルシェは、自然と人の営みが心地よくつながる“暮らしの場”をつくりたいという思いから生まれました。


自然栽培の野菜や発酵食品、手しごとが持つ温かさに触れながら、未来の食や農について語り合える一日にしたいと願っています。ぜひお気軽に遊びにいらしてください。」



■ 会社概要


会社名：株式会社いにしえ　https://inishi-e.com/


所在地：山形県天童市糠塚2-3-11


事業内容：自然栽培原料を用いた味噌・ワインなどの食品製造販売、生態適合農業の普及活動、ワークショップ運営 ほか


・ナチュラルワインの製造販売(https://inishi-e.com/ikka-wines/)


・お味噌などの調味料などの製造販売(https://inishi-e.life)


・売店「しょくすり屋」(https://inishi-e.com/shop/)




■ 本件に関するお問い合わせ先


株式会社いにしえ 広報担当


E-mail：info@inishi-e.com


TEL：023-616-7555