『崩壊：スターレイル』Ver.3.8「記憶は夢のプロローグ」まもなくリリース

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、『崩壊：スターレイル』のVer.3.8「記憶は夢のプロローグ」をまもなくリリースすることを発表しました。叙事詩のようなオンパロスでの旅が幕を閉じ、次の目的地へ向かう前に、列車組は再びピノコニーへ目を向けます。

今回の宴の星は、以前とはまったく異なる雰囲気を纏っており、プレイヤーは新たな限定★5キャラクター「ダリア」コンスタンスとともに、過去の開拓の旅に残された未解決の謎を探索することができます。さらに、挑戦的な敵や限定イベントも続々と登場します。

夢の地ピノコニーは、宇宙に名を馳せるリゾート地です。調和セレモニーが開催された際、星穹列車の一行は、美しき夢に沈んでいた人々を無事に目覚めさせ、現実と向き合う権利を彼らの手に取り戻させました。しかし、一見完璧に見えた旅には、いまだ多くの謎が未解決のまま残されていました。オンパロスでの最終決戦の後、限定★5キャラクター「ダリア」コンスタンスが突如として開拓者の前に現れます。彼女によれば、開拓者の記憶は完全ではなく、重要な一部が何者かに盗まれているというのです。開拓者は、彼女の助けと導きのもと、自らの記憶を辿りながら、より完全なピノコニーの物語を紡ぎ出していくことになります。

Ver.3.8では、ホタルの視点から、より多くの物語を体験することができます。彼女が最初にどのようにして夢境へ入ったのか、物語の中でどのように開拓者たちと出会ったのか、そして彼女が向かおうとしている戦場とは一体何なのか--こうした疑問が一つひとつ解き明かされていきます。彼女の足跡を辿っていくことで、ファミリーにとって重要な地「蝕まれたオークの夢」が、記憶の底から浮かび上がるでしょう。また、ホタルは旧友との再会を果たし、グラモスの鉄騎としての自らの過去と向き合うことになります。

新たなプレイアブルキャラクター

今回、ピノコニーでの記憶を探るための鍵であるダリアが正式にプレイアブルキャラクターとして仲間に加わります。冥火大公の娘である彼女は、父の壮大な計画がすでに破綻したにもかかわらず、ピノコニーへと姿を現しました。

ダリアの狙いは「記憶」。彼女自身、他人の記憶を歪めたり、存在しない記憶を捏造したりする力を持っています。また、ガーデン・オブ・リコレクションやブラックスワンとも深い関わりがあり、裏切りを得意とする手強いキャラクターとして描かれています。いずれにせよ、ダリアは焼却された記憶を拾い集め、ピノコニーにおける開拓の旅を補完する手助けをしてくれる存在です。もちろん、開拓者の失われた記憶は、彼女自身にとっても特別な意味を持っているのかもしれません。

「虚無」の運命を歩む炎属性の★5キャラクターであるダリアは、撃破タイプの仲間と組んで戦うことを得意とします。戦闘中、ダリアは薄暗い結界を展開し、その継続期間中は敵が弱点撃破されていなくても、味方が敵の靭性を削ることで超撃破ダメージを与えられるようになります。さらに、優雅に舞うダリアは味方の1人を誘い、自身とその味方を「共に舞う者」にします。「共に舞う者」のどちらかが敵を攻撃すると、追加で1回、超撃破ダメージを与えることができます。さらに、もう一方の「共に舞う者」が攻撃を行った際には、ダリアが追加攻撃を発動します。加えて、ダリアの必殺技ではすべての敵に「共に舞う者」の属性を弱点として付与することが可能です。これにより、彼女とそのパートナーはより効率的に敵の靭性を削れるようになります。

バージョンイベント

また、新しいバージョンではイベント「黄金のガオガオバトル」が開催されます。開拓者は特別ゲストとしてキメラトレーナーとなり、自身のキメラたちを率いて強力なチームを編成し、最強のキメラトレーナーを目指します。さらに、イベント「斜陽の残巻」では、独特なギミックを持つ戦闘ステージに挑戦でき、戦略的思考が試されることになります。

『崩壊：スターレイル』はPC、iOS、Android、Epic Games Store、PS5プラットフォームに対応し、全プラットフォームのダウンロード数は1.5億回を突破しました。2023年末にはApp Store iPhone Game of the Year、Google Play Best GameおよびThe Game Awards BEST MOBILE GAMEなどの賞を受賞し、2024年末にはGolden Joystick Awards Best Ongoing (Mobile)を受賞しました。

さらに詳しい情報は公式ホームページ、またはX（@houkaistarrail）、TikTokアカウント（houkaistarrail_jp）をご確認ください。

『崩壊：スターレイル』について

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが贈る『崩壊』シリーズのスペースファンタジーRPGです。

開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。

◆ゲーム概要

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

対応OS：iOS/Android/PC/PlayStation(R)5

配信日：2023年4月26日

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

HoYoverseについて

HoYoverseは世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、さまざまなエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティがHoYoverseのサービスの核心です。私たちは全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境の提供に心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作ならびに技術研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp

