紫 今 (ムラサキイマ)、来週12月10日(水)に新曲「天獄と地極」を配信リリース決定！

紫 今（ムラサキイマ）が来週12月10日(水)に新曲「天獄と地極」を配信リリースすることが決定。配信の事前予約がスタートし、楽曲のジャケット写真も公開された。

本楽曲は紫 今の2025年最後のリリース楽曲となる。3月の1stフルアルバム「eMulsion」のリリースに始まり、SNS総再生回数が3億回を突破したバイラルヒット曲「ウワサのあの子」、夏の終わりのノスタルジックなバラード「八月の花火」と注目作リリースを重ねてきた紫 今。約4か月ぶりとなる新曲のリリースには”サプライズ”も控えているようだ。

年末には「MERRY ROCK PARADE 2025」(12月20日(土)出演)、「COUNTDOWN JAPAN 25/26」(12月28日(日)出演)と冬フェスにも出演がアナウンスされている紫 今。新曲のリリース、年末のフェス出演ともに目が離せない。

▼紫 今 12月10日(水)配信リリース「天獄と地極」事前予約URLはこちら

https://lnk.to/Hell_and_Heaven

▼MULASAKI IMA presents. "MICELLE"

＜大阪公演＞

開催日：3月21日(土)

場所：Yogibo META VALLEY

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・Lavt

＜東京公演＞

開催日：3月29日(日)

場所：渋谷CLUB QUATTRO

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・TOOBOE

Profile

[ 作詞・作曲・編曲・歌唱：私 ] 紫 今（ムラサキイマ）

作詞・作曲・編曲・アートワーク、MVプロデュースまでを一貫して手がける、23歳の新世代クリエイター。幼少期からゴスペルやアフリカ音楽に親しみ、5オクターブの声域を持つハスキーボイスで、シャウト、フェイク、ホイッスルボイスを自在に操る。

2023年、「ゴールデンタイム」で配信リリースを開始。同年リリースのEP『Gallery』収録曲「凡人様」が大きな反響を呼び、多岐にわたってバイラルヒット。12月には「Not Queen」がFM802ヘビーローテーションに選出された。

2024年4月リリースの「魔性の女A」は日本国内のみならず、海外でも注目を集めバイラルヒット。SNSでの総再生回数は7億回を突破。

2025年3月、待望のファーストフルアルバム「eMulsion」をリリース。4月リリースの「ウワサのあの子」もMUSIC VIDEOを含め、独特な世界観の映像と楽曲の融合が高く評価され、国内外でバイラルヒット中。

自身初のワンマンライブ「Mulasaki Ima LIVE 2024 "Episode 0"」は東阪ともにソールドアウトを記録。2024年末には「FM802 RADIO CRAZY 2024」「COUNTDOWN JAPAN 24/25」に出演。2025年11月開催のワンマンライブ「Backrooms Parade」もソールドアウト。ライブでは、楽曲に“憑依”するかのような圧倒的な表現力で聴衆を引き込み、その衝撃的な歌声を体感した人々の声から一気に火がつき、今もその勢いを加速し続けている。

紫 今の音楽は、ジャンルに縛られず、ポップなキラーチューンから、文学的な叙情詩まで──すべての楽曲が、彼女の人生観に根ざしている。言葉と音を手繰りながら、自らの「今」を音楽に刻み続ける、新時代のオルタナティブ・アーティスト。

SNS

YouTube https://www.youtube.com/@mulasakiima

Instagram https://www.instagram.com/mulasakiima/

X (Twitter) https://twitter.com/MulasakiIma

TikTok https://www.tiktok.com/@mulasakiima