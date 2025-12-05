ケンコー・トキナー「冬の大感謝祭」および「Winterフェス」開催のご案内

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、お買い得商品を多数揃えた「冬の大感謝祭」と、無料セミナーおよび有料ワークショップで構成される「ケンコー・トキナーフェス」を開催いたします。

また、KPI（ケンコープロフェショナルイメージング）のアウトレットセールも同時開催いたします。詳細は以下の通りです。

■ ケンコー・トキナー「冬の大感謝祭」

フィルター、三脚、レンズ、カメラバッグなど、在庫処分品や旧パッケージ品を中心に、この会場限定のお買い得価格にて多数取り揃えております。数量限定のため、早い者勝ちとなります。さらに、チラシのご提示（紙・印刷物・画面コピーいずれも可）でご利用いただけるお得なクーポン券もご用意しています。

● 開催日時

2025年12月13日（土）11:00～17:00

2025年12月14日（日）11:00～16:00

● 会場

ケンコー・トキナー KT中野ビル 1階ロビー／特設コーナー

● 主な販売品目

レンズフィルター／交換レンズ／三脚／撮影用品／カメラバッグ／スマホ用レンズ／フィルムスキャナー／カセットラジオ／額縁／望遠鏡／双眼鏡／顕微鏡／集音器 など

・アウトレット品のためメーカー保証はございません。

・お会計は1階ロビー特設会場にて「現金のみ」で承ります。2階サービスショップでのお会計はできません。

・数量には限りがございます。

・KPIアウトレットセールとは会場が異なりますのでご注意ください。

【注意事項】

・販売商品は会場ごとに異なります。

・急遽、開催期間が変更または中止となる場合があります。その際は当社ホームページおよびX（旧Twitter）にてご案内いたします。

・チラシ掲載商品は、催事期間中でも売り切れる場合がございます。

・営業日時は、国や自治体からの要請、交通機関の乱れ、天候等により変更となる場合があります。

・会場には駐車場・駐輪場はございません。公共交通機関または周辺のコインパーキングをご利用ください。

・入口に消毒液を設置いたしますので、ご利用をお願いいたします。

・発熱・咳などの症状がある方、体調が優れない方は、ご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

■ ケンコー・トキナー フェス

● 開催日時

2025年12月13日（土）11:00～17:00

2025年12月14日（日）11:00～16:00

● 会場

KT中野ビル 1階／4階／7階 各セミナールーム

● 内容

予約不要の無料セミナーに加え、事前申込制の有料ワークショップを開催します。

写真技術向上の機会としてぜひご参加ください。

＜無料セミナー＞

【12月13日（土）｜7階セミナールーム】

１. 11:30-12:30 簡単ストロボライティング術（講師：その江先生）

詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/1213_1.html

２. 13:00-14:00 つけるだけでドラマチック！ママでも撮れる 光の魔法 イルミネーション講座

（講師：なかむらまりこ先生）

詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/_1213.html

３. 14:10-15:10 ミラーレス時代のC-PL・NDフィルター活用術

（講師：チーフデモンストレーター 田原栄一）

詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/c-plnd1213.html

【12月14日（日）｜7階セミナールーム】

１. 11:40-12:40 写真をアートに！レンズベビーの世界（講師：見崎 豪先生）

詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/_1214.html

２. 13:00-14:00 鉄道写真の撮り方（講師：伊藤宏美先生）

詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/1214.html

３. 14:30-15:30 旅でのフードフォトの撮り方（講師：小倉里奈先生）

詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/12141430.html

＜有料ワークショップ＞

【12月13日（土）｜1階セミナールーム】

１. 13:00-14:30 推しカラーのアクセサリーを作って撮影！推し活Workshop

（講師：鈴木さおり先生）

詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/workshop1213.html

【12月14日（日）｜4階セミナールーム】

１. 11:30-14:00 福島裕二氏 マニュアルフォーカスで撮るポートレート 第1部（モデル：くりえみ）

詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/12141.html

２. 15:00-17:30 福島裕二氏 マニュアルフォーカスで撮るポートレート 第2部（モデル：キヅキ）

詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/service-shop/event/12142.html

■ KPI（ケンコープロフェショナルイメージング）アウトレットセール

● 開催日時

2025年12月12日（金）11:00～18:00

2025年12月13日（土）11:00～18:00

2025年12月14日（日）11:00～17:00

● 会場

ケンコー・トキナー KT中野ビル 2階サービスショップ

※ケンコー・トキナーアウトレットに関するお問い合わせは、サービスショップまでお願いいたします。

※販売商品に関してのご質問はご遠慮ください。