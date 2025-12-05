毎年冬至の恒例行事『天岩戸注連縄張神事』を令和七年十二月二十二日（月）に開催～「注連縄（しめ縄）発祥の地」宮崎県・高千穂の天岩戸神社～

宗教法人天岩戸神社

天岩戸神社(宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸1073-1/宮司 佐藤永周)では、神話の継承と、明るい世の中が末永く続くようにとの願いを込めて古事記・日本書紀になぞらえ、ご神体の「天岩戸」に注連縄（しめなわ）を張る毎年この時期の恒例行事『天岩戸注連縄張神事』（あまのいわとしめなわはりしんじ）を来る令和七年十二月二十二日（月） に開催いたします。

令和7年天岩戸神社注連縄張神事

令和三年より、神話に描かれた注連縄張り神事を伝統行事として後世に残し、神話の継承と、明るい世の中が末永く続くようにとの願いを込めて、天岩戸神社では、毎年冬至の日に注連縄の張替えを行い、神事として伝えていくための年末の恒例行事として多くの方に親しまれています。

今年の『天岩戸注連縄張神事』も御神体の「天岩戸」に張られた注連縄が張り替えられるだけでなく、日本神話になぞらえ、国内を代表する芸術家、文化継承者が天岩戸神社に集結し、ご奉納を行うという年に1度の大変貴重な機会となっております。

畳を投げる「岩戸投げ大会」

また、『天岩戸注連縄張神事』は、かつて天岩戸神社で行われていた畳を投げる「岩戸投げ大会」を今年も開催します。「岩戸投げ大会」は、天岩戸伝説の中で、天照大御神（あまてらすおおみのかみ）がお隠れになられた天岩戸をこじ開けた力の神様・手力男命（たぢからをのみこと）に由来するものです。手力男命が投げ飛ばした岩戸は、長野県の戸隠に飛ばされ戸隠山になったと伝えられており、この岩戸を模して重さ約20Kgの畳を投げ、その距離を競うもので、どなたでもご参加いただくことができます。

『天岩戸注連縄張神事』は、このほか鏑矢奉上の儀や国指定無形文化財の天岩戸神楽なども執り行われます。注連縄発祥の地、天岩戸神社の『天岩戸注連縄張神事』にぜひお参りください。

令和七年『天岩戸神社 御神体注連縄張神事』概要

国指定無形文化財 天岩戸神楽鏑矢奉上の儀天岩戸神社注連縄張神事（写真は令和6年開催）

『天岩戸注連縄張神事』では、日本神話になぞらえ芸術家・文化継承者による恒例の奉納行事が行われます

本年の御神体「注連縄張り神事」は、登山家の望月将悟（もちづき・しょうご）氏と天野和明（あまの・かずあき）氏による注連縄の張替とともに、元ブルーハーツのドラマーとして活躍されたミュージシャン梶原徹也（かじわら・てつや）氏や、武道家の荒谷卓（あらや・たかし）氏、舞踊家の酒井はな（さかい・はな）氏、島地保武（しまじ・やすたけ）氏、演奏家の阿部一成（あべ・かずなり）氏等による奉納演奏・演武・演舞や、行われます。

また、西行庵円位流 花輪竹峯（はなわ・ちくほう）氏による献香献茶式や、書道家 永山玳潤（ながやま・たいじゅん）氏による奉納揮毫（ほうのうきごう）のほか、長鳴鶏の鳴き声奉納や地元・宮崎県立高千穂高等学校 弓道部による鏑矢奉献の儀、料理家 山本誠（やまもと・まこと）氏による献饌奉納、巫女 五十幡香奈（いそはた・かな）氏による巫女舞奉納が執り行われます。

【日時】令和七年十二月二十二日（月） 午前6：40～午後4：00

【会場】天岩戸神社 西本宮 宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸1073-1

【内容】

・6:40 ご奉納行事 （献香献茶式/神鶏 長鳴きの儀/奉納演武）

・9:00 注連縄張神事（宮司祝詞奏上、鏑矢奉献の儀、御神体注連縄張神事）

・10:00 ご奉納行事（献饌奉納/巫女舞奉納/奉納演舞/奉納揮毫）

・12:30 国指定無形文化財 天岩戸神楽奉納

・13:00 畳投げ大会

【一般の方のお問い合わせ】天岩戸神社（電話:0982-74-8239）

＜天岩戸神社までのアクセス＞

献香献茶式神鶏 長鳴きの儀奉納演武巫女舞奉納奉納演舞献饌奉納奉納演舞奉納揮毫

〔福岡・佐賀・長崎・鹿児島方面〕

九州道嘉島JCTを経て九州中央道に入り山都通潤橋ICより約1時間。

〔宮崎・大分方面〕

東九州自動車道から延岡JCTを経て九州中央自動車道に入り、終点蔵田で国道２１８号線におり、

再び平底ICで九州中央自動車道に入り、日之影深角ICで降りる。日之影深 角ICから７分。

◆空港からお越しの方

・阿蘇熊本空港より車約1時間30分

・宮崎空港より車約2時間15分

◆交通機関ご利用の方

・熊本駅・熊本空港→宮崎交通 特急バス「高千穂号」→高千穂バスセンター→路線バス→

天岩戸神社

・延岡駅→宮崎交通 路線バス→高千穂バスセンター→路線バス→天岩戸神社

会場周辺マップ（天岩戸神社 西本宮）

天岩戸神社境内マップ（西本宮）アクセス令和7年天岩戸神社注連縄張神事チラシ表令和7年天岩戸神社注連縄張神事チラシ裏