【Sora2搭載】InstagramAI動画自動投稿ツール「いんすと」が動画生成エンジンを大幅アップデート！

合同会社ヤマリキエッジ

合同会社ヤマリキエッジ（代表・山本力弥）は、SNSマーケティングの効率化と効果最大化を実現するAI生成動画自動投稿ツール「いんすと」において、動画生成エンジンを世界的に話題の次世代AI「SORA2」 へ全面的に移行する大型アップデートを実施しました。これにより、わずか数タップで生成される動画のクオリティが飛躍的に向上し、集客力とエンゲージメントのさらなる強化に貢献します。

■企業、飲食店のSNSマーケティング課題を解決する「いんすと」とは？

「いんすと」は、動画生成AIを使ったSNS集客の大幅な時短、コストカット、ネタ切れ防止、継続的な投稿を可能にするInstagram向けのAI動画自動投稿ツールです。集客動画の他に継続的な投稿で自社アカウントをInstagramでのアルゴリズムで優位にすることもできます。

- 手軽なインプット: ユーザーは、LINEで写真一枚、テキスト（キャプション案）、アバター画像のいずれかを入力するだけ。誰がやっても同じクオリティになる単純で、分担にも向いています。- コストと工数を大幅に削減: 動画制作や編集、投稿にかかっていた人件費や外注コストを 大幅にカット。写真や短文で生成できるから、ネタ出しの必要はなくなります。- 全自動で投稿まで完結: インプットに基づきAIが自動で高クオリティな動画を生成し、効率化されたキャプションやハッシュタグを自動で付与した上で、指定のInstagramアカウントへ自動投稿します。- 導入メリット: 専門的な動画編集スキルや、高額な制作コストは一切不要。日々のSNS投稿作業をAIに任せ、本来の業務に集中できます。

いんすとホームページ：https://sns-ai-agent.com/

■今回のアップデートのポイント：集客に直結する「SORA2」の力

この度のアップデートでは、「いんすと」の核となる動画生成エンジンを、世界的な注目を集める** 次世代AI「SORA2」**へと刷新しました。

■試験用アカウント

- 圧倒的な動画クオリティの実現: SORA2の搭載により生成される動画は、現実と見分けがつかない領域に入ります。また思い通りの展開で、商品をPRできます。自社キャラクターを登場させたり、流行に合わせた要素を盛り込むなど、さまざまなアプローチで集客を目指せます。- エンゲージメント率の向上: 低品質な動画ではスキップしがちだったユーザーが、高品質な動画には足を止めやすくなります。これにより、いいね、保存、コメントなどのエンゲージメント率が向上し、Instagramのアルゴリズム上で優位となり、結果として集客力の大幅なアップが期待できます。- 競合との差別化: 競合他社に先駆けて最先端のAI技術を活用することで、ターゲットユーザーの目を惹きつけるコンテンツを、労力をかけずに継続的に提供することが可能になります。

定期的に投稿している試験用アカウントです。

どのような投稿が生成されるか確かめられます。

https://www.instagram.com/mohi.k98/

■合同会社ヤマリキエッジより

「いんすと」は、投稿代行や編集代行に代わるSNSマーケティングの新常識になることを目指しています。今回のSORA2搭載によるアップデートは、単なる機能向上に留まらず、AI生成動画が生成動画の枠を超え立派なエンターテインメントとなり爆発的な集客に繋がると考えています。現在先着適用の割引など行っています。単なる質問でも構わないのでお問い合わせは「いんすと」のホームページにお願いします。今後も、最先端のAI技術を取り入れ、お客様の集客・売上向上に貢献してまいります。

いんすとホームページ：https://sns-ai-agent.com/

■合同会社ヤマリキエッジについて

あらゆる世界を楽しく進化させたい

Enjoy Edge-Evolution Everywhere

新規事業企画/推進、AI/ロボティクス導入、 地方創生、ECサイト利益創出支援、各種講師など、承っております。エッジが効いた提案を心がけています。

設立年月：2024年4月

代表者：山本力弥

一般社団法人ビジネスAI推進機構（BAAO） 代表理事合同会社ヤマリキエッジ 代表慶應義塾大学理工学部管理工学科卒。アクセンチュアにて製造業を中心としたサプライチェーン領域のコンサルティングに従事した後、ソフトバンクロボティクスにて人型ロボット「Pepper」の事業立ち上げ・事業統括に携わるプロ野球球団との協業による「ロボット応援団」でギネス世界記録を樹立。現在は、一般社団法人ビジネスAI推進機構を設立し、AIの社会実装・教育・産業支援・倫理ガバナンスの普及に注力。経済産業省「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン」策定にも関わる著書に『はじめてでも失敗しない生成AI導入』がある。一般社団法人ビジネスAI推進機構（BAAO） 代表理事

合同会社ヤマリキエッジHP：https://yamarikiedge.com/