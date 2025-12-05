コロナ禍の逆境、赤字の重圧を乗り越えた黒字化への道。Hmlet Japan株式会社 代表取締役社長 佐々木健一が出演

株式会社ニッポン放送

フリーアナウンサー・新井恵理那がパーソナリティを務めるニッポン放送『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT』(毎週水曜 21時00分～21時30分)。12月3日(水)は、Hmlet Japan株式会社 代表取締役社長 佐々木健一をゲストに迎えた。

佐々木は2019年、三菱地所の新規事業提案制度を経て、シンガポール発のコリビング事業大手Hmletと三菱地所のジョイントベンチャーとしてHmlet Japanを設立。外国人にも優しい「家具付き賃貸住宅サービス」を提供する「フレキシブルリビング」事業を日本で展開している。

フレキシブルリビング事業について、「ウェブサイト上で予約から申し込み、支払いまで完結でき、特に外国の方が日本に来る時の入居審査も我々の方でやるので、非常にスムーズに生活がスタートできる」と説明。ホテルと賃貸住宅の中間ぐらいのセグメント、サポートレベルを高めてることが、お客様から見た時の特徴であり、テクノロジーと不動産を融合した新しい住まいの形という。現在は東京と大阪で約1700室を運営している。

社内起業家としてのスタート時を振り返り、「一番最初は3人でスタートして、いい時もあれば、悪い時も……」と語り、起業直後の2020年3月から新型コロナの流行で外国人の入国が困難になり、苦難の時期があったと明かした。赤字が解消できずに、精神的プレッシャーもあったという。

2024年には通期で黒字化を達成。これからビジネスを始めたい人へのアドバイスを問われ、「想像しているよりも数倍から10倍ぐらい大変」としながらも、「その事業を通じて世の中に何を提供したいのか、それが自分の本当にやりたいことなのか、確認する作業が必要。そこが事業の継続性に強く関係する」と自問自答を繰り返した自身の経験を重ねアドバイスを送った。

座右の銘は「生きているだけで、丸もうけ」だという佐々木に新井は、「この言葉に象徴される大らかな心持ちと、細やかな経営センスのバランス感覚が印象的だった。」と感想を述べた。

