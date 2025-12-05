2025年も完売必至！熟成蜜芋スイーツ専門店オイモトーキョーから初の「Xmasスイーツお重箱」が登場

株式会社芋匠3ヶ月熟成蜜芋使用！ 9種類のスイーツが詰まった『Xmas 蜜芋尽くしのスイーツお重箱』。家族や大切な人と過ごす聖夜やクリスマスホームパーティなどにピッタリです。

株式会社芋匠（本社：東京都目黒区、代表取締役：大崎安芸路）が運営する、さつまいもスイーツブランド《＆ OIMO TOKYO（オイモトーキョー）》は、2025年ホリデーシーズンに合わせて『Xmas 蜜芋尽くしのスイーツお重箱』(https://www.oimotokyo.com/products/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%81%8A%E9%87%8D%E7%AE%B1)をはじめとする、クリスマス限定スイーツを多数発売いたしました。この商品は＆ OIMO TOKYO公式ウェブストア(https://www.oimotokyo.com/)、ザ・ペニンシュラ東京本店(https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_peninsula/)、中目黒店(https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_cafe/)、代々木公園店(https://www.instagram.com/oimotokyo_yoyogipark/)にて販売中です。

お取り寄せスイーツのクリスマス大本命。オイモトーキョーの魅力が詰まった珠玉のスイーツ玉手箱！

「スイーツおせち」ブームの火付け役となったオイモトーキョーの「スイーツお重箱」シリーズ最新作。今年はクリスマスバージョンが登場。種子島産の最高級安納芋の濃厚な甘みを存分に味わえるスイーツセレクションです。大学芋からバスチー、カヌレまで、和と洋が織りなす新感覚さつまいもスイーツが勢ぞろい。ギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりの贅沢なお取り寄せスイーツの完成です。

これ一つで、オイモトーキョーの人気商品が、全て楽しめるスイーツ玉手箱です。

1.蜜芋モンブランケーキ(https://www.oimotokyo.com/products/montblanc)（クリスマスチョコプレート付き）(https://www.oimotokyo.com/products/montblanc)：熟成炭火焼き安納芋の濃厚な風味と上品な甘味の蜜芋クリーム、さつまいもの甘露煮がアクセントになった甘さ控えめの生クリーム、そしてヘーゼルナッツの生地。３層のマリアージュは、今までの常識を覆す、全く新しいモンブランです。

2.蜜芋バスクチーズケーキ（プレーン）(https://www.oimotokyo.com/products/mitsuimobasque)：程よい酸味のチーズケーキと、しっとり甘い熟成炭火焼き安納芋のスイートポテトの二層からなる新感覚スイーツ。Amazon洋菓子部門第1位を獲得した、オイモトーキョーの看板メニューです。



3.蜜芋バスクチーズケーキ（抹茶）(https://www.oimotokyo.com/products/matchabasque)：オイモトーキョーの看板スイーツに、全国1位にも輝いた「桃翠園」の出雲抹茶をたっぷり使用。蜜芋の甘さと抹茶のほろ苦さが絶妙に絡み合い、日本茶やコーヒーに合う洗練された味わいです。

4.蜜芋の焼きいもカヌレ(https://www.oimotokyo.com/products/mitsuimokanure)：五つ星ホテル「ザ・ペニンシュラ東京」のスイートルームで採用された、カヌレの本場フランスの総料理長も認める最高級カヌレ。カリッと仕上げた表面と、中に閉じ込めた安納芋の焼きいものコントラストが、贅沢な味わいを生み出します。

5.蜜芋と金柑ジャムのスイートポテト(https://www.oimotokyo.com/products/sweetpotato)：種子島産の安納芋100%で作られたスイートポテトは、オイモトーキョーならでは。鹿児島産にこだわった金柑ジャムの酸味とほんのり香るラム酒がアクセントになった格別の一品です。

6.チョコがけ蜜芋けんぴチップス（ストロベリー＆ココナッツ）(https://www.oimotokyo.com/products/mitsuimokenpicips)：さつまいもブランド同士の異色コラボ。酸味豊かなストロベリーチョコレートで極蜜熟成やきいも「SAZANKA」の蜜芋けんぴチップスを包み込み、香ばしいココナッツのサクサク感がアクセントになっています。



7.チョコがけ蜜芋けんぴチップス（出雲抹茶）(https://www.oimotokyo.com/products/mitsuimokenpicips)：蜜芋けんぴチップスに合う、オリジナルで作った出雲抹茶のチョコレートでコーティング。程よい渋みのある抹茶と、こだわりの海塩「満潮の塩」の上品な塩味が絶妙に調和した珠玉の味わいです。

8.熟成炭火焼き安納芋の大学いも（バター＆アーモンド）(https://www.oimotokyo.com/products/daigakuimo)：人気番組『ヒルナンデス!』でも取り上げられ、話題沸騰中の洋風大学いも。熟成炭火焼き安納芋にバターの濃厚な香りとアーモンドのカリッとした食感が楽しい一品です。

9.熟成炭火焼き安納芋の大学いも（ハニーローストナッツ）(https://www.oimotokyo.com/products/daigakuimo)：3ヶ月熟成させた安納芋に、贅沢に蜂蜜を絡め、香ばしいローストナッツとあわせました。SNSでも話題となった、人気モデル菅野結以さんとのコラボフレーバー。

「Xmas 蜜芋尽くしのスイーツお重箱」

・ 価格：8,980円（税込）

・ 販売期間：2025年～12月25日（木）まで（数量限定）

・ 購入可能店舗：

- & OIMO TOKYO 公式ウェブストア(https://www.oimotokyo.com/)

- 直営店／ザ・ペニンシュラ東京本店(https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_peninsula)、中目黒店(https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_cafe)、代々木公園店(https://www.instagram.com/oimotokyo_yoyogipark)

・ 配送地域：全国配送（クール宅急便※冷凍）

・ 保存期間：冷凍3ヶ月（解凍後要冷蔵2日間）

定番蜜芋スイーツがホリデー仕様に！

昨年も大人気だったショートケーキを含む、蜜芋ケーキ3種がラインナップ。

蜜芋の濃厚な甘みをクリスマスだけの特別仕様で。ショートケーキ、モンブラン、テリーヌショコラの3種が、旬のいちごや上質カカオとともに華やかに登場します。

予約販売のみ。中目黒店、代々木公園店で受け取り可能。

★蜜芋といちごのクリスマスショートケーキ：5,500円（税込）

この時期限定の特別なショートケーキ。トップとスポンジの間に、濃厚な蜜芋クリームを惜しみなく使用し、さらにいちごを贅沢にトッピングしました。オイモトーキョーファンの間ではリピーター続出の大人気クリスマスケーキです。

お子様や幅広い層にも人気のモンブランケーキです。

★Xmas蜜芋モンブランケーキ：4,900円（税込）

定番のモンブランケーキをクリスマス仕様でご用意。ヘーゼルナッツの生地に、蜜芋のカスタードと甘露煮が入ったクリームを挟み、仕上げに濃厚な蜜芋クリームを絞りました。

発売以来、グルメ関係者の間で絶賛の声が上がっている人気メニュー。

★Xmas蜜芋テリーヌショコラ～THE Cacao Edition～：4,200円（税込）

meiji THE Cacaoとのコラボ商品をクリスマス仕様でご用意。安納芋のスイートポテトに、カカオ分70％のチョコレートを使用した濃厚なテリーヌを合わせました。

＆ OIMO TOKYO CAFE 中目黒店限定のカフェメニューも絶賛販売中！

テレビやインスタグラムでも話題沸騰中。見た目も味わいも堪能できる、期間限定のホリデースイーツをぜひお楽しみくださいませ。

こぼれ蜜芋モンブランツリー ～For Chocolate Lovers～：2,480円（税込）抹茶ラテ ～Xmas ver.～：1000円（税込）蜜芋のプリンアラモード ～Xmas ver.～：1,800円（税込）

商品に関するお問い合わせ

商品や配送に関するご質問がございましたら、以下までお気軽にお問い合わせください。



& OIMO TOKYO（オイモトーキョー）

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-14-4 CONTRAL nakameguro 1F

メール：info@imosho.jp

電話番号：03-6416-4908

公式ウェブサイト：https://www.oimotokyo.com/