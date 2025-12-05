田牧そら「『ありのままでいいから』って有吉さんから言われて」19歳の俳優が語った、12歳から続く『カネオくん』での成長

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）。12月1日(月)～12月5日(金)のゲストとして、俳優の田牧そらが出演。生後半年でモデルデビューしてから現在に至るまでのキャリアを振り返り、レギュラー番組での心境を語った。

大沢あかね・田牧そら

田牧は生後半年でモデルデビューし、幼少期より数多くの広告に出演。2011年にはドラマに初出演し、以降、数々のドラマや映画にも出演。現在もNHKで放送中の『有吉のお金発見 突撃！カネオくん』で"日直アシスタント"として活躍し、今月末公開となる話題映画では、初の声優にもチャレンジしている。

12歳から出演している『カネオくん』について、「ディレクターさんとお話しする機会があって、それでお話ししたら、いつの間にか『カネオくん』に出て」と出演のきっかけを語った。

有吉弘行の隣での重要な役割について問われると、「めちゃくちゃ緊張します」と明かし、最初より慣れてきたものの、現在も緊張は続いているという。

番組での印象的なエピソードとして、「最初のときに、私、本当に何もできなくて。全然しゃべれなかったんですけど、すごく落ち込んでたときに、有吉さんが『もうありのままでいいから』『そのままでいいから大丈夫だよ』って言ってくださって。それにすごく救われて」と当時を振り返った。"日直アシスタント"として心がけていることは、「その場で感じたことを言うとか、自分が楽しむ、というのは絶対やろうって思ってやってます」とコメント。大沢は「等身大のそらちゃんがすごい出てるもんね」と田牧の姿勢に感嘆する一幕も。

もともとお笑いや、バラエティー番組が好きという田牧。好きな芸人を問われると「かまいたちさんが好きです」と即答。まだ共演はないというが、大沢から「ラブコールを送っておきましょうよ」と促されると、「かまいたちさん大好きです」とストレートにメッセージを送った。その言葉に対し大沢は、「レギュラー番組『カネオくん』で、有吉さんとノブさんは、家族のような人とソラちゃんをおっしゃっていましたが、好きな芸人はかまいたちだそうです」と冗談交じり番組を締めた。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

