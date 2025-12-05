株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村 正人、以下「SBI証券」）と株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川島 克哉、以下「SBI新生銀行」）は、SBIハイパー預金の預金残高が2025年12月4日時点で5,000億円を突破したことをお知らせいたします。

2025年9月23日に提供を開始したSBI証券とSBI新生銀行との連携サービス「SBIハイパー預金」は、株式や投資信託などの購入タイミングを待つ間の待機資金の預け先として最適であり、待機資金にも金利を付けることができるため、資金効率を高めたい個人投資家に広く活用されています。また、預金と投資をシームレスに連携できることから、投資機動性を高める手段として注目され、その需要は急速に拡大しています。

商品としての高い利便性に加え、円普通預金（※）の2倍となる年0.42%（税引後 年0.3346%）の金利、SBIハイパー預金の魅力を活かした「スタートダッシュキャンペーン」などがご好評をいただき、取扱い開始から72日間で5,000億円を突破いたしました。「スタートダッシュキャンペーン」は現在第11弾まで展開しており、SBIハイパー預金という「銀行預金」を活用し、SBI証券での資産運用をお得に実現できるキャンペーンを実施・企画しております。今後も新たなキャンペーンを順次展開する予定です。

SBI新生銀行は2025年12月17日に東京証券取引所プライム市場への新規上場を予定しております。この節目を新たな出発点とし、さらなる企業価値の向上と革新的なサービス提供に努めるとともに、SBI ハイパー預金を通じてお客さまの資産形成ニーズにお応えしてまいります。

SBI証券とSBI新生銀行は、今後も「顧客中心主義」のもと、SBIグループ各社と連携し、お客さまの利便性を第一に考えたサービスの提供に努めてまいります。

※ 2025年12月5日時点において、スタンダードステージの円普通預金とSBIハイパー預金の金利年0.42%（税引後 年0.3346%）を比較。SBIハイパー預金は預金保険の対象です。金利は毎日見直しとなる変動金利で変更となる場合があります。本預金のご利用にあたっては、SBI新生銀行の店頭やWebサイト等に掲載している商品説明書を必ずご確認ください。

