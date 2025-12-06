株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、子どものオンライン英語学習のスタートを応援しつつ、フィリピン・セブ島の子どもたちの食事支援につながるキッズ向け特別キャンペーンを開始します。オンライン英会話 QQキッズ／QQジュニアでは、初月99円で気軽に英語を始められるキャンペーンを同時開催。“学びを始めること”そのものが、セブ島の子どもたちの「今日の1食」と「未来」につながる仕組みです。

【12月限定】QQキッズ・QQジュニアの応援キャンペーン

国際支援と学びを両立できる第一歩として、以下の特典を提供します。● キャンペーン内容・全プラン（月4回、8回、16回、30回）がどれでも初月 99円（税込）で受講開始可能・2回の無料体験レッスン付き・1レッスン1回につき 1円を、セブ島の子どもたちの食事支援として寄付（支援費用はすべて当社負担）※詳細：https://www.qqeng.com/lp/campaign-2025-dec-kids-lfsp/子どもの学びのスタートが、そのまま遠くの子どもたちの「食事」「笑顔」「生きる力」 へと確実に変わっていきます。

Lesson for Smile Project（LFSP）とは

LFSP は、英語レッスン1回の受講が、セブ島の貧困地域で暮らす子どもたちへの“1レッスン＝1円相当の食事支援”につながる、QQEnglish独自の社会貢献プログラムです。参加者の追加負担は一切なく、支援費用はすべて QQEnglish（CampusTopグループ）が拠出します。● 2025年8月スタート開始からわずか4か月で、・参加ユーザー 約1,091名・累計レッスン受講数 24,273回（＝食事支援の原資に換算）と、利用者の“日常の学習”が確実に支援へとつながり始めています。

セブ島の貧困地域で暮らす子どもたちの現状

フィリピン・セブ島はリゾート地として知られていますが、すぐ近くには厳しい生活環境で暮らす地域があります。そこでは、子どもたちが・壊れやすい家屋での生活・電気や水が安定しない日常・学用品が買えず学校に通えない状況・1日1回の食事に頼る生活といった問題を抱えながら暮らしています。食事も米やインスタント麺など、炭水化物に偏った“その場しのぎ”の食事で栄養が偏りやすく、体調不良や集中力の低下につながることもあります。将来的には栄養不足や生活習慣病のリスクも高めてしまいます。それでも子どもたちは、出会うと明るい笑顔を見せ、将来の夢を語ってくれます。その笑顔を支えているのは、ほんの少しの安心や「今日の1食」。英語レッスン1回＝1円の支援は、まさにその小さな希望の一部になっています。

QQEnglishとは

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループはフィリピン人教師を正社員として採用し、「To be the gateway to the world」というミッションを掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での英会話学校を展開しています。QQEnglish／QQキッズ／QQジュニア／Boost Coaching／CampusTopのオンライン英会話サービスは、世界累計で80万人（2025年7月時点）を超える生徒が利用。子どもから大人まで幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。