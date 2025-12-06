医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、パーキンソン病の初期症状や早期発見のポイントを学ぶ公開医学講座を、2025年12月23日に公益財団法人 大阪YWCA にて開催します。本講座は公益財団法人 大阪YWCAより依頼を受け、出張講座として実施いたします。 パーキンソン病は65歳以上の約100人に1人が発症するといわれる身近な疾患であり、早期受診の重要性が高まっています。本講座では、脳神経内科の医師が、一般的に知られてきた手足のふるえより前にみられる初期サインや診断の流れについてわかりやすく解説します。講義後には質疑応答の時間も設け、疾患理解向上をめざします。

【パーキンソン病の理解促進と早期発見の意義】

れる前の段階から、便秘・嗅覚の低下・睡眠異常などがみられることが分かってきました。 本講座では、パーキンソン病の初期サインや、診断の流れ、治療法ついて、脳神経内科の医師がわかりやすく解説します。

概要

開催日：2025年12月23日（火）10：30～12：30 テーマ：「パーキンソン病の症状と早期発見のポイント」 講師：医誠会国際総合病院 医誠会国際総合病院 脳神経内科 大西 静生 医師 会場： 公益財団法人 大阪YWCA （〒530-0026 大阪市北区神山町11-12） アクセス http://osaka.ywca.or.jp/access/umeda.html ※出張講座のため、開催場所・開催時間が異なります。お間違いないようご注意ください

参加申込フォーム

予約不要。 どなたでもご参加いただけますので、直接、会場にお越しください。確実に席をご予約されたい方はこちらよりお申し込みください。https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc86-s4cOYkFBUirZJnc4TNwk_jBaolcE7SBPG3kUsAqHzOww/viewform 開催済のホロニクス公開医学講座はこちらからご視聴いただけます！ https://youtube.com/playlist?list=PLnIVoXGb-uAJsIcVfcqLfzXcONZED0jp2&si=dTBsrRaJEQls0MgF

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、生成AI、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台（ドクターカー4台・救急車2台）、医師9名、看護師30名、救急救命士25名で、「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに、様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗しお伺いする救急救命士3名体制の医誠会「病院救急」搬送システムで広域医療に取り組んでいます。※ 2025年4月現在